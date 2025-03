Vidorreta: «Lo que contaba esta vez era ganar»

«Lo que contaba hoy era ganar», advirtió Vidorreta tras sumar un nuevo triunfo en la BCL. Esas palabras, el técnico se las había dicho a su ayudante Juan Gatti durante el partido. ¿El contexto de la conversación? Las dificultades con las que, según desveló el técnico en sala de prensa, terminaron el partido varios de sus jugadores. «Íbamos 13 arriba y el partido estaba feo porque a Guerra no podíamos utilizarle y sabíamos que teníamos que controlar mucho los minutos de Kramer e intentar hacer lo mismo con Sastre, aunque no fue fácil. La recomendación al descanso era la de que esos tres jugadores jugaran lo menos posible. Por lo tanto, el obtener el triunfo es lo más importante», indicó el preparador. «Lo que importaba en nuestras condiciones era conseguir la victoria. Estoy contento», añadió.

Del devenir del enfrentamiento frente al PetkimSpor, el entrenador canarista destacó el buen arranque de su equipo ante un rival que «demostró por qué ha ganado esta temporada al Fenerbahce y al Efes». En el segundo tiempo, no obstante, se tuvieron que tratar de controlar «demasiados aspectos: faltas personales, molestias de muchos jugadores...». «Terminamos la primera vuelta de esta fase invictos con tres victorias. En la segunda, vamos a buscar clasificarnos para el play off y seguir primeros».

En el caso concreto de Guerra, Vidorreta desveló que arrastra problemas en el tobillo. «En la ventana tratamos de recuperarlo. Se ha hecho daño en el intento de alley oop y no podía. Le he pedido que estuviera preparado por si le hacía falta, pero Kostas lo ha hecho muy bien y no tuvimos que volver a utilizarlo», expuso aliviado. Frente al Barça, el domingo, Txus augura recuperar frescura. n