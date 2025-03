El Petkim Spor, un obstáculo desconocido para La Laguna Tenerife

Reactivado el modo Basketball Champions League. La Laguna Tenerife vuelve este Martes de Carnaval al ruedo europeo después de casi un mes desde que la escuadra lagunera se impusiera al Baxi Manresa por 73-84 (el miércoles 5 de febrero). Lo hace, el combinado aurinegro, para medirse al Aliaga Petkim Spor (20:00), de Turquía, un rival al que nunca se ha enfrentado antes y ante el que busca prolongar su racha triunfal en la actual la BCL. El Canarias solo sabe lo que es ganar en la BCL 24/25: seis triunfos en primera fase y dos en el Rounf of 16.

Así, los pupilos de Txus Vidorreta accedieron de forma directa a una segunda liguilla que ahora lideran por delante del Reggiana y el Baxi Marensa –dos contrincantes a los que ya han vendido– y del propio Petkim Spor, que es último de un grupo en el que todavía queda mucha pelea por delante.

El objetivo canarista consiste en acabar amarrando el primer puesto para medirse a un segundo con el factor cancha a favor en la eliminatoria de acceso a una Final Four cuya sede todavía se desconoce –se rompió el acuerdo con París y, por ahora, no hay una alternativa cerrada–. Será clave mantener la fuerza de un Santiago Martín esta semana impregnado de espíritu carnavalero en el que los aurinegros han cosechado 26 victorias consecutivas en el torneo continental. Se trata de la mayor racha de la historia de la competición. ¿Por qué no una 27 y mantener así el registro activo?

La cita, segunda en Los Majuelos en apenas 72 horas –el sábado se celebró una ajustadísima victoria frente al Joventut–, pondrá a prueba el fuelle de una plantilla que no se caracteriza especialmente por su juventud ni por su energía. El propio Vidorreta ya reconoció recientemente que, a un equipo con tanto veterano, le cuesta engancharse después de las ventanas FIBA. Ahora, más que un acelerón de salida, hará falta fondo para mantener el ritmo en un marzo con nueve partidos. Tres de los compromisos serán de BCL y uno de ellos será doble. Casualmente, el único duelo que reeditará en este parcial medirá al Canarias con el Petkim Spor.

Vidorreta, que tendrá que lidiar con la baja por lesión de Fitipaldo durante buena parte del mes, respira aliviado al poder contar con Lluís Costa, un recambio que frente al Joventut ya demostró estar preparado. El barcelonés aprovechó su oportunidad a la primera con 10 puntos, 3 asistencias y 12 de valoración. Es posible que el canterano Rafa Rodríguez, también base, se vista de corto.

El adversario, que disfruta esta campaña de su primera experiencia europea, es un club fundado en 2013 y que ascendió a la primera turca en 2020. El Petkim Sport necesitó poco tiempo para llegar a la élite y poco para jugar competición internacional. Lo ha hecho al abrigo de una potente empresa petroquímica. En la primera fase, los de Burak Goren fueron segundos y solo cedieron frente al Unicaja. En el play in, tumbaron al Hapoel Holon. En sus filas destacan el base Breein Tyree, con 16,2 puntos por partido, y el también estadounidense Van Beck, con 13, créditos de valoración de media. En liga, los de Esmirna vienen de sorprender al euroliga Anadolu Efes (101-103).

