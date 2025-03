La BCL castiga a Gio Shermadini por su cruce de cables en Manresa

Ya hay sanción para Gio Shermadini. El pívot georgiano fue descalificado en la visita de La Laguna Tenerife al Baxi Manresa en la primera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. El duelo, que se celebró el pasado miércoles 5 de febrero, concluyó con victoria aurinegra por 73-84 a pesar del hándicap que supuso a los de Txus Vidorreta no poder contar con uno de sus hombres clave durante la mayor parte del partido.

No había concluido todavía el primer cuarto cuando Gio, que había sido objeto de una falta bastante clara no señalada por los colegiados (no era la primera vez que el exceso de agresividad en la zona de los interiores del Baxi no se castigaba), protestó de forma airada la decisión. El colegiado se vio obligado a pitar una técnica y, entonces, el jugador del Canarias perdió por completo los papeles, encarándose con el mismo y teniendo que ser sujetado por algunos de sus compañeros, que lo alejaron del lugar al tiempo que Yohan Rosso indicaba una segunda técnica y mandaba al jugador a vestuarios. Incluso Vidorreta tuvo que sujetarlo por el brazo para que abandonase la pista acompañado por uno de los miembros del staff canartista.

Así, el comitédisciplinario de la Basketball Champions League ha resuelto imponer a Shermadini una sanción 'suspendida' y una multa económica, al tiempo que un 'warning' a La Laguna Tenerife.

El aviso al club no tendrá consecuencias a corto plazo, se trata más bien de un reproche como medida colateral por el comportamiento de su jugador. El castigo de Gio, mientras, consiste en dos partidos de suspensión que, por ahora, no se van a ejecutar. Esto es, el arresto queda en el aire hasta el término de la temporada 25/26 (la próxima). Si hasta ese entonces, Shermadini no reincide en un comportamiento sancionable, no tendrá que cumplirse la 'condena'. A este espacio, la organización de la BCL lo denomina como "periodo de prueba". No obstante, si el compromiso de un buen comportamiento futuro no se cumpliese, los dos partidos se reactivarían y se añadirían a esa hipotética segunda sanción.

Aunque no se especifica en el contenido de la resolución, es razonable pensar que el comité, no habiendo sido en ningún caso severo con el error del aurinegro, ha tenido en consideración la intachable trayectoria del pívot (nunca antes había protagonizado una situación similar), así como la de La Laguna Tenerife.

Shermadini, eso sí, tendrá que rascarse el bolsillo y hacer frente de forma personal a una multa económica de 10.000 euros. El desliz no le saldrá gratis.