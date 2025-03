La Laguna Tenerife, o cómo sobrevivir sin darle de 'comer' a los grandes

Acostumbrado estas últimas temporadas a que Gio Shermadini fuera su principal referente ofensivo, el paso al frente que ha dado Fran Guerra al final de la pasada campaña y durante el presente ejercicio ha enriquecido el abanico atacante de La Laguna Tenerife. Los minutos de calidad del grancanario han permitido que el bajón del georgiano apenas lastre al cuadro lagunero. Más bien todo lo contrario, porque Gio ha sabido aparecer cuando el poste isleño no tenía un buen día. Inversión de papeles de lo que sucedía en los cursos anteriores.

El sábado contra el Joventut, sin embargo, se vivió un escenario muy distinto. Y es que ninguno de los dos cincos del cuadro de Txus Vidorreta firmó un choque al menos aceptable. Pero no por un mal día de cara al aro contrario, sino simplemente porque apenas recibieron balones en situaciones francas para mirar a canasta

Así, entre los dos centers aurinegros acabaron el partido con solo cinco lanzamientos de dos puntos: 2/3 de Fran Guerra y 1/2 de Shermadini. Menos de la mitad de los 10,5 que promediaban entre ambos hasta la fecha. Más llamativo aún resultó que al término del tercer cuarto cada uno de ellos solo hubiera realizado un tiro a canasta... y en ambos casos con fallo.

"Ha habido un momento en el que he mirado, justo antes del descanso, y he visto que los míos llevaban cero puntos, pero es que entre Tomic y Pustovyi llevaban dos cada uno. Bueno, los míos no estaban anotando, pero a ellos también les estaba resultando difícil. Era un partido de exteriores y no tenía la sensación de que eso fuera un drama, aunque sí es verdad que eso puede producir un poco de nerviosismo en el jugador, que está acostumbrado a tocar más la pelota", analizó al respecto Vidorreta sobre lo sucedido en los 30 primeros minutos del choque.

Una situación que se enmendó en el acto final. "Fran ha aparecido con canastas importantes en la pintura en el último cuarto. Esa es lo clave, perseverar para obtener el premio", expresó el técnico del cuadro canarista sobre una aportación en ese momento del duelo que entre Guerra y Shermadini fue de 3/3, a lo que se sumó la asistencia del grancanario para el decisivo triple de Abromaitis.

En total, a ese 3/5 entre ambos se añadió un 4/6 en libres, guarismos bajos y sin apenas parangón en estos últimos años. Este mismo curso entre Gio (4/4) y Fran (1/2) se quedaron en un 5/6 en Valencia, si bien ahí hay que añadir el 0/2 de Diop, al margen de que Vidorreta decidió jugar sin cincos durante más de dos minutos. El otro caso más parecido se dio en Murcia, con 4/7 entre ambos, aunque con un 7/14 en libres.

Ya la campaña pasada el episodio más parecido ocurrió contra el Baskonia. Sin Guerra, lesionado, entre Gio y Diop hicieron 3/4, pero con dos condicionantes: entre ambos sumaron menos de 33 minutos en pista, y a su hoja de servicio añadieron un casi inmaculado 11/12 en tiros libres.

También tuvo dificultades el Canarias para dar de comer a sus grandes en el choque frente al Girona: 1/5 entre Shermadini y Guerra, más un 5/7 en libres en un día donde Huertas y Cook (38 puntos entre ambos) resolvieron la papeleta.

Otro episodio con el Joventut

Más atrás en el tiempo, el único episodio en el que un rival de ACB logró desconectar por completo a los dos postes canaristas tuvo como protagonista al propio Joventut. Ocurrió en el tercer y último partido de cuartos de la campaña 21/22, cuando en el Olimpic entre Shermadini (2/3) y Guerra (0/2) aportaron un 2/5 (más 5/6 en libres) después de poco más de 37 minutos en cancha.

En otros episodios también se han dado guarismos discretos en el juego interior canarista. Pero bien a causa de que alguno de los dos centers actuales estaba lesionado, o bien porque en la rotación equilibraban la aportación jugadores como Ristic o Diop.

La del sábado fue, pues, una muestra más de la capacidad de reinventarse, dentro de un mismo encuentro, que posee este CB Canarias. Alternativas y paciencia para escapar nuevamente del abismo.