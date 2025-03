La Laguna Tenerife, el mayor de los sufrimientos, para una alegría mayúscula

Con un sufrimiento enorme, con suspense y con capacidad para reponerse a las situaciones más delicadas, pero este La Laguna Tenerife vuelve a sumar. El cuadro aurinegro se ha impuesto por 82-81 al Joventut Badalona en un partido donde los de Txus Vidorreta estuvieron incómodos durante muchísimos minutos, pero en el que una vez más demostraron su inigualable capacidad para caminar sobre el alambre. En esta ocasión para sumar su noveno triunfo en sus diez encuentros ligueros más recientes. Un total de 16 sobre 21 para seguir al menos terceros.

Ese fino hilo que el Canarias convierte en autopista para no venirse abajo al verse 11 abajo (42-53) tras llegar a tener una renta de 10 (16-6), no desesperarse cuando no lograba hilvanar más de dos jugadas positivas, y apretar los dientes en el momento de la verdad, con los triples de Sastre y Abromaitis y varias encomiables defensas en el epílogo para dejar con las ganas a un Joventut que supo cortocircuitar casi hasta el límite a los laguneros.

Sin Fitipaldo (en la Penya también fue baja Dekker), Marce Huertas redobló esfuerzos para aportar 21 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias para los canaristas, que huérfanos de la aportación interior de Guerra y Shermadini, tuvieron en Kramer, Sastre y Costa a tres jugadores por 10 puntos.

La puesta en escena de Canarias fue casi inmejorable, en parte por su actividad de ayudas y manos atrás, pero sobre todo por su clarividencia delante, donde Huertas encontró ventajas para los triples frontales de Doornekamp y otro en la esquina de Scrubb. Por las manos del paulista pasaron 11 de los 13 primeros puntos de los locales, que llegaron a estar 10 arriba (16-6) tras un nuevo acierto desde el arco, en este caso de Kramer para un 4/5 global.

Con Kraag pasando al cuatro el Joventut comenzó a ajustar, anotando desde el perímetro, también con Robertson explotando en el 1x1 la marca de Fernández (como antes lo había hecho Dotson con Huertas), pero sobre todo haciendo daño gracias al rebote ofensivo (16-12). Pese a los buenos minutos de Costa delante (2+1 y triple), el Canarias no pudo mantener su colchón (24-17) debido a ese enorme agujero en forma de rechaces ofensivos de su rival. En ocasiones hasta tres en un mismo ataque para un total en el primer acto de ocho, de los que la Penya sacó otros tantos puntos de segunda oportunidad. Una penetración de Robertson desbordando de nuevo a Jaime dejó la ventaja isleña en solo dos al término del periodo inicial (24-22).

El duelo se metió en un intercambio de tantos aciertos como errores (28-27) y aunque un triple de Kramer y una canasta de Huertas a aro pasado parecieron devolver al Canarias a una cierta estabilidad (33-27), no terminó de estar cómodo el cuadro de Vidorreta, menos acertado en ese momento desde el arco, penado en el 1x1 por Dotson y también lastrado por un par de jugadas a campo abierto en las que los laguneros no supieron definir para ser castigados de inmediato en sendas acciones de palomeros de Ruzic y Pustovyi.

Sin referencia exterior (1/5 en el cuarto, con Kramer en el banco en dos faltas), pese a haber cerrado casi por completo la sangría del rebote ofensivo (solo uno de la Penya en todo el cuarto, y a modo de balón dividido), y dejar su contador de pérdidas en un solo regalo, el baloncesto a cancha abierta y de más piernas de los visitantes estaba sacando de la pista al cuadro tinerfeño (37-41). Solo algunas acciones puntuales de Huertas (aunque con menor acierto que en sus apariciones previas) al menos detuvo la caída de los laguneros.

Llegaron así al descanso, tres abajo (38-41), los de Vidorreta, espesos en su habitual juego de circulación de balón (solo una asistencia en el segundo acto y un total de seis en el intermedio), y con el serio y preocupante hándicap de casi no haber podido conectar con sus interiores. Y es que entre Guerra y Shermadini apenas sumaron un par de tiros. El de Fran forzado, sobre la bocina de 24 y lejos de su hábitat, y el del georgiano un semigancho que no tocó ni aro.

Pese a que la producción de los postes de la Penya también fue raquítica (cuatro puntos con 2/5 en el tiro), el tercer cuarto arrancó con la irrupción de Tomic (canasta y asistencia para el triple de Dotson). Un clic que activó a los visitantes y descolocó a los canaristas, que empezaron a perder balones, erraron acciones claras debajo del aro, y también encajaron en llegada (triple de Kraag) para verse, casi sin darse cuenta, 11 abajo (42-53).

Un triple de Sastre sacó de entre las cuerdas a los laguneros (45-53), aunque de forma relativa, porque los de Vidorreta solo lograron meterse en un intercambio de canastas (49-57), en medio de un juego a veces sin control, sin pausa alguna. A esa incómoda locura el Canarias añadió otro problema, la pegajosa marca de Hanga sobre Huertas (como antes y después lo hizo Oni), sabedora la Penya de que el brasileño estaba siendo casi el único recurso ofensivo de los isleños.

Entendió ahí el Canarias, en medio de la espesura, que debía apretar atrás para seguir con vida. Y así hizo, con Sastre como estilete (robo y canasta), lo que unido a una técnica a Robertson puso al cuadro lagunero a solo tres (54-57). Había logrado el conjunto aurinegro imponer un mayor control a una delicada situación, si bien algunos detalles (fallo de Fernández y pérdida de Huertas) impidieron a los locales terminar de equilibrar el electrónico pese a la canasta final de Costa (60-62).

Alargó, aunque con un sufrimiento mayúsculo (fallo en el tiro y pérdida), el Canarias su tendencia positiva gracias al mate de Kramer y al 2+1 de Shermadini con el que el cuadro tinerfeño recobraba la delantera casi 16 minutos después (65-64). Y aunque la Penya se comió la siguiente posesión, el equipo aurinegro volvió a nublarse en ataque, recibió seis puntos seguidos de Robertson (65-70) y, sobre todo, dio la sensación de no hilvanar al menos dos acciones positivas (67-72).

Cuando pareció lograrlo no terminó de golpear (libre fallado por Guerra para el empate a 72), mientras que sí lo hizo la Penya (71-75 con triple de Hanga con menos de cuatro minutos por jugarse). Volvió a intentarlo el Canarias gracias a su producción desde el 4,60 (dos de Huertas y otro par de Sastre para el 75-75).

En medio de una partida de ajedrez y continuos cambios de balonmano Hanga heló el Santiago Martín con un triple (75-78), si bien Sastre, a la segunda, respondió con la misma moneda y desde idéntica situación (78-78) con solo 80 segundos por delante.

Tomic y Guerra solo acertaron con uno de sus libres (79-79), aunque el Canarias defendió bien la Penya sacó la falta para Robertson (79-81). Logró, por fin, la escuadra de Vidorreta, jugar de tiralíneas, y Guerra, como poste repetidor, abrió para el triple de Abromaitis (82-81) con 29''4.

Defendieron los tinerfeños y aunque Vives erró, el rebite lo capturó Scrubb, que cayó al suelo y aunque fue rodeado por tres rivales, los colegiados optaron por pitar una lucha que beneficiaba a los visitantes.

Con 7 segundos la Penya optó por poner a sus dos torres en cancha. Colgó el balón sobre Tomic que buscó a Pustovyi, pero ahí el Canarias se cerró sobre el pívot como si le fuera la vida para dificultar el tiro del ucraniano, mientras el balón golpeaba en lo alto del tablero mientras se consumía el tiempo. Con el mayor de los sufrimientos, pero con la más grande de las satisfacciones.