Txus Vidorreta, tras la lesión de Bruno Fitipaldo: "Estamos tranquilos porque Lluís Costa es un gran jugador"

Es el momento de Lluís Costa. El barcelonés, cuya participación en La Laguna Tenerife ha sido residual en su primera temporada en la Isla, dispondrá durante las próximas semanas del protagonismo que el buen momento de Bruno Fitipaldo le había impedido encontrar. Así lo ha reconocido en sala de prensa Txus Vidorreta. Aunque dolido por la lesión de Bruno, el técnico ha asegurado confiar plenamente en el recambio. «Contamos con una plantilla no excesivamente larga, pero sí completa en esa posición con la presencia de Lluís, que ha terminado de adaptarse. Evidentemente, nunca es agradable para nadie que se lesione un compañero, pero ahora va a tener la posibilidad de compartir puesto con Marce. Estamos tranquilos porque Lluís es un gran jugador», ha afirmado el técnico.

Al catalán, Vidorreta lo ve «preparado» a pesar de lo muy duros «mentalmente» que han sido estos meses. «A él le costó entrar. Se encontró con un Bruno súper top y, si Bruno y Kramer están súper top, con lo gran jugador que es Marce más la ayuda de Joan en las dos posiciones, es difícil entrar en la rotación. Ha habido equipos que han mostrado interés en él y ha preferido quedarse. Nosotros, mientras él no quisiera salir, no lo íbamos a soltar porque sabíamos que iba a tener oportunidades a lo largo de la temporada. La principal llega ahora, así que estamos muy tranquilos. Es un jugador con experiencia y que jugó dos temporadas a gran nivel en el Granada. Por eso está aquí», analizó el preparador antes de insistir en que su confianza en el 'small ball' aurinegro, aun sin Fitipaldo, «es total».

La extraña lesión del uruguayo

Precisamente de la lesión de Bruno, Vidorreta destaca las extrañas circunstancias en las que se produjo. «Hay que investigar las causas de esa lesión. La semana pasada no hubo entrenamientos con contacto y el lunes él hizo un trabajo de gimnasio muy suave. De madrugada se despertó con un dolor en la zona del glúteo y una bola que nos hizo estar muy preocupados», desvela Txus. Fitipaldo trabajó el martes con el resto del grupo, aunque en una sesión sin contacto y, «como es duro», hizo el trabajo sin resentirse. El miércoles, mientras se sometió a una resonancia a través de la que llegó el diagnóstico: rotura muscular. «Es una lesión importante que le va a tener fuera tiempo, pero no sabemos cuánto. Bruno es un tío muy fuerte y se recupera pronto porque es un atleta. Queremos ser optimistas, pero es evidente que va a estar fuera unas semanas en el mes en el que más partidos tenemos. A lo largo del año hay lesiones, pero es una lástima que, después de haber jugado meses en los que hemos tenido cinco, seis o siete, como máximo, nos quedemos sin Bruno ahora que tenemos nueve», lamenta el preparador.

Del rival este sábado, el Joventut, el míster destaca la «gran temporada que está haciendo». No en vano, marcha quinto clasificado. «Juegan muy bien como equipo. Son un conjunto completo y luego tienen experiencia y calidad. Va a ser un partido complicado. La victoria me parece importante, si además conseguimos el 'basketaverage', chapó».

El bilbaíno, además, augura un buen ambiente en el pabellón y critica que la ACB tenga en su web el horario peninsular del partido, y no el insular, que es donde se celebra. «Tenemos casi lleno desde hace varias semanas y con mucha ilusión de hacer un gran partido a la que es nuestra hora más habitual: el sábado a las 19:45. Insisto, 19:45 porque miro en la página web de la ACB y pone 20:45. ¿Cuándo van a poner la hora real de juego? El partido se juega a las 19:45. Si no, que pongan las dos horas. Hay días en los que me conduce a error. No entiendo por qué la ACB no pone la hora real. En todos los boletines informativos de todas las radios dicen la hora peninsular y la hora en Canarias».