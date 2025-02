Al Joventut de Badalona, próximo rival de La Laguna Tenerife (este sábado a las 19:45 en el Santiago Martín) no se le da bien visitar Tenerife. Más bien al contrario, la Penya so lo ha ganado en uno de sus últimos 11 partidos en la Isla. Un parcial que pone de manifiesto la fortaleza en su feudo del combinado ahora dirigido por Txus Vidorreta y, de paso, que a los catalanes no se les da precisamente bien desempeñarse en el recinto de Los Majuelos. Más bien al contrario.

En el parcial destacado sobresale para los visitantes la victoria obtenida en la 21/22, cuando el Joventut se impuso por 72-79 en la séptima jornada del campeonato de la Liga Endesa. Fue el 23 de octubre. Ante Tomic y Guillem Vives aportaron 29 puntos, entre los dos, para declinar la balanza en favor de la Penya.

Esa misma temporada, de hecho, el Joventut volvió a visitar el Santiago Martín en competición nacional, fue en los playoff del título por la Liga. Con el factor pista en contra, el Canarias cedió en el Olímpico de Badalona en primero de los tres asaltos y, obligado e vencer en el segundo para forzar así el tercero, encontró en Wiltjer a su jugador más destacado. El canadiense alcanzó los 37 puntos y fue clave en el definitivo 103-76. Lamentablemente, el Joventut acabó pasando a semifinales.

El recuento positivo arranca en la temporada 14/15, hace ya una década. El 12 de abril de 2015, Sekulic, con 21 puntos, brilló en la victoria insular. Entre las filas de ese Joventut, entrenado por Salva Maldonado, se encontraba un ya veterano Sithapa Savané, que sucumbió en la zona ante el empuje del propio Sekulic y de Sikma.

Por el camino, y hasta ahora, pleno de alegrías y solo el ya mencionado traspié del curso 21/22. Tenerife, tierra infausta para el Joventut, a cuyos jugadores les tiembla la muñeca cuando les toca intervenir sobre el parqué del Santiago Martín.

Incluso, y aunque no se celebrase en la Isla sino en campo neutral, La Laguna Tenerife doblegó también al Joventut en la fase final excepcional de la 19/20 en Liga Endesa. Un formato de circunstancias celebrado en Valencia y en el que participaron ambos conjuntos. En calidad de local en el partido, el entonces Iberostar Tenerife ganó el partido por 82-80.

Rozando el lleno

Con solo unas horas por delante antes de la vuelta del baloncesto al recinto lagunero, en el Canarias aspiran a anunciar otro lleno, el enésimo de la temporada. A la venta restan alrededor de 50 entradas, una buena parte de ellas en el anillo superior.

Asimismo, desde hoy se encuentran a la venta los pases para los compromisos frente al Granada (6/4), Real Madrid (13/4) y Leyma Coruña (26/4).

En este sentido, el club aurinegro confirmó ayer que el choque frente al Madrid ha sido declarado como Día del Club. Si bien los abonados no tendrán que pagar por acudir a la cita, las cuantías de los tickets de venta al público en general aumentarán de forma sensible. El precio de las entradas será de; 12 euros para jóvenes (de 4 a 17 años), 20 y 25 para adultos, en la Grada Alta; 20 para jóvenes y 33 para adultos, en la Media Fondo; 30 para jóvenes y 50 euros para adultos en la Media Lateral; 25 para jóvenes y 35 para adultos en la Baja Fondo; y 35 para jóvenes y 60 para adultos en la Baja Lateral.

Del mismo modo, los abonados que así lo deseen podrán liberar su asiento y recibir, si este espacio acabase siendo ocupado, un descuento equivalente en el abono de la próxima campaña.

