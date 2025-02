La Laguna Tenerife, a evitar el mal que le ha llevado a sus cuatro últimas derrotas

Regreso a la actividad liguera con la intención de retomarlo donde lo había dejado. Después de tres semanas de parón, La Laguna Tenerife vuelve a la Liga Endesa con el propósito de ratificar su sobresaliente racha antes del parón por la Copa del Rey y la Ventana FIBA: ocho victorias en sus nueve duelos más recientes de la ACB. Un estado de gracia que, de extenderse algo más en el tiempo, certificaría la clasificación virtual de los laguneros al playoff por el título cuando todavía quedaría media segunda vuelta -o más- por disputarse.

El primer examen a esa capacidad de continuidad de los aurinegros tendrá lugar este sábado, en el Santiago Martín, y contra el rival a partir del cual arrancó la gran serie actual de los tinerfeños: el Joventut. Y es que desde que cayera en el Olimpic contra la Penya el 15 de diciembre (93-86), el Canarias solo ha sucumbido, en ACB, en su visita al Real Madrid.

Esos dos citados tropiezos han tenido un denominador común que ha lastrado al cuadro canarista. Un peaje que también es uno de sus principales causantes de sus otras derrotas entre diciembre y febrero: contra el Valencia en La Fonteta y frente al Unicaja en las semifinales de la Copa del Rey.

Esa deficiencia no es otra que una mala puesta en escena justo a la vuelta de vestuarios. Un mal tercer cuarto que en todos estos casos le ha acabado costando la derrota al conjunto isleño. De hecho, es en ese periodo inmediatamente posterior al intermedio cuando se han dado los tres únicos episodios de este curso que los aurinegros han saldado con más de 10 puntos de diferencia en contra.

Uno de esos casos en los que el Canarias pagó cara su siesta del descanso ocurrió contra el Joventut. Después de una igualada primera mitad (45-45), el equipo tinerfeño se desinfló por completo, recibiendo primero un parcial de 14-0 (61-48) que acabaría siendo de 29-16 al final de ese periodo (74-61). Tras llegar a estar 20 abajo (81-61), y por mucho que buscó la remontada, la escuadra lagunera solo pudo reducir daños hasta el -7 final (93-86).

Únicamente dos días antes, en Valencia, ese fatídico tercer cuarto fue solo un puente de otros dos periodos en los que el Canarias dilapidó el 17-25 inicial ante el cuadro taronja. Tras el descanso los aurinegros encajaron un 30-24, posterior al 25-13 del segundo cuarto, y anterior al 25-19 del cuarto y definitivo.

Esa deficiencia entre los minutos 21 y 30 fue todavía más palpable en la visita del Canarias al Real Madrid. Más bien desde el 22, porque en los primeros compases de ese acto el cuadro lagunero mantuvo el pulso (47-47 tras el 45-42 del ecuador), pero a partir de ahí encajó un abultado 32-11. Un 34-16 en el cómputo global del cuarto que ya descabalgó a los canaristas de cualquier opción de triunfo, pese al 17-28 final.

Esta misma tendencia se repitió hace nada. En concreto en las semis de la Copa del Rey de Gran Canaria. También se mostraron firmes los de Vidorreta hasta los compases iniciales del tercer acto: ventaja de 45-47 tras 23 minutos de juego. Ahí hubo otro colapso que le costó a los tinerfeños un parcial de 27-13 para el 72-60. El 34-21 de ese tercer acto empezó a cercenar las opciones aurinegras de meterse en la final.

Para el sábado el CB Canarias ya va advertido de lo que no puede repetirse. Realizar un partido completo, de inicio a fin, debería servir para que los de Txus Vidorreta no reediten sus penas y, de paso, traten de darle la vuelta al average particular tras el -7 con el que salieron de Badalona.