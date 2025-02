Sergio Rodríguez se deshace en elogios hacia La Laguna Tenerife: «Impresionante»

Apenas unos minutos antes de hacer su aparición pública, Sergio Rodríguez en una zona mixta improvisada. «Estoy contento», comenzó respondiendo. «Este nombramiento es un orgullo enorme. Muchas gracias al alcalde, al Ayuntamiento y al municipio porque, durante toda mi vida me he sentido muy orgulloso de mi procedencia. Cuando he vuelto de vacaciones, siempre me han tratado con un cariño enorme. Ahora voy a disfrutar el momento», expuso el Chacho.

En la España peninsular, en Estados Unidos, en Rusia o en Italia, Sergio fue siempre embajador de Tenerife, y «con mucho orgullo». «Siempre explicando a compañeros, a amigos... en todas las ciudades y todos los países en los que he estado el lugar del que soy y por qué tenían que visitarlo», advirtió

Ahora ha recibido una distinción que, por tanto, lleva toda la vida labrándose, tratando siempre de «hacer las cosas lo mejor posible y poner mucho trabajo, mucho esfuerzo y ser natural» con lo que se sentía cómodo, que era el baloncesto. «Poder estar aquí después de retirarme y recibir este homenaje es fantástico».

Precisamente habiéndose marchado tan joven, después de tantos años, de unos cuantos países y muchas ciudades y de haber pasado fuera de la Isla la mayor parte de su tiempo vital, resulta incluso extraño que el lagunero mantenga el acento de sus primeros años de vida. Sergio no puede evitar reírse cuando se le cuestiona por esta cuestión. «Yo tengo una relación especial con mi tierra. Me fui muy pronto, con 14 años, y no he vuelto a vivir en la Isla, pero siempre que he vuelto ha habido una conexión especial, de mucha emoción», afirma.

De baloncesto, el que fuera base se deshizo en elogios hacia La Laguna Tenerife, su rendimiento en la 24/25 y su evolución reciente. «Es impresionante. Está siendo un año fantástico, pero no este año, llevan una trayectoria muy buena, muy consolidada. Estoy muy contento de poder disfrutar del equipo de la tierra a este nivel. Para la gente joven siempre lo digo cuando hablo del Canarias, tienen que valorar el nivel del equipo, tienen mucha suerte».

Sergio, finalmente, desveló que pronto jugará de corto en el Santiago Martín. Lo hará en el homenaje al recientemente fallecido Paco Chinea, «una figura fundamental en el baloncesto canario», con las leyendas del Madrid. «Se está organizando y me encantaría. Si no hubiese sido por Paco, yo no habría empezado a jugar al baloncesto. Fue la primera persona que me dio la oportunidad de jugar en La Salle sin pertenecer al Colegio», recordó.

