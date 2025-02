Jaime Fernández, al 100% "más pronto que tarde"

Todavía no se encuentra al 100%, pero está en el camino. Jaime Fernández afronta este final de temporada con La Laguna Tenerife como una oportunidad particular acabar recuperando su mejor versión, esa que una inoportuna lesión de rodilla cortó en seco en marzo de 2024. Hace ya casi un año.

“No sabría ponerme un porcentaje”, confiesa el jugador antes de advertir que “está claro que no al 100%”. “Estoy en el momento en el que estoy y me siento cada semana un poco mejor. Las piernas me van respondiendo más. Soy optimista, en algún momento estaré al 100%, estoy seguro. Será más pronto que tarde”, celebra con una sonrisa.

A la vuelta del parón por selecciones, que vino bien para “descansar un poco y desconectar”, hay “muchas ganas” de volver a competir. La eliminación en Copa del Rey a manos del Unicaja no quita el buen hacer del equipo en el cruce de cuartos frente al Barcelona, ni lo “bonito” de jugar delante de tanto aurinegro en la Isla vecina. “Está claro que nos hubiera gustado llegar más lejos” lamenta Jaime antes de aclarar que el Canarias se enfrentó a un “superequipo” y que compitió “muy bien en todo el torneo”. “Por el 'feedback' que nos ha llegado de nuestra gente, se sienten muy orgullosos de nosotros. Si tenemos que perder, que sea de esta manera: compitiendo y dando la cara y teniendo opciones de poder ganar hasta el último momento. Intentaremos salir adelante y seguir luchando por títulos. Ganar es muy difícil porque solo gana uno, pero estamos compitiendo muy bien”.

Centrados ahora en la competición de la regularidad, lo cierto es que, con el equipo tercer con las mismas victorias que el segundo (justamente el Unicaja) y una menos que el líder (el Real Madrid), es imposible no ilusionarse. “Podría ser demasiado ambicioso, pero la realidad es que, a día de hoy, estamos ahí. Incluso, cerca del primero y entre los cuatro mejores. Sí que nos gustaría seguir mirando hacia arriba. Para eso, el partido de este fin de semana es muy importante. Ganando, pondríamos un poco más de tierra de por medio con respecto al Joventut. El partido es muy importante”, reflexiona el madrileño.

Por supuesto, no se debe perder de vista el “privilegio” que supone ocupar los primeros puestos en una liga tan “dura”, “hay que darle mucho valor a eso”. “Poder pelear por estar tan arriba, creo que es algo que significa que estamos haciendo las cosas muy bien”, concluye el escolta.

Para seguir arriba, es fundamental poder vencer este sábado, en el Santiago Martín, al Joventut, un combinado que está haciendo “una gran temporada” y sacando “muchas victorias”. “Es un rival directo para donde nosotros queremos mirar. Tomic parece que no pasan los años por él, más bien al contrario, parece que cada año está mejor, un poco como Marce. Son dos históricos de la Liga. Es increíble. Como colectivo, están muy bien. Tienen una plantilla larga y en la que todos están sumando. Va a ser muy complicado ganarles”, apunta Fernández sobre el conjunto de Badalona.

Para doblegar a los de Dani Miret, los canaristas deben tratar de “imponer” su ritmo. “Tenemos que hacer nuestro juego. Intentar parar a Tomic, que es un jugador que siempre nos hace daño. Ahí también pasa la clave del partido. Es importante seguir como estamos hasta ahora, que es compitiendo cada partido. No miramos mucho más allá ni miramos el calendario. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquier rival. Por eso pienso que, más que nunca, cada partido es importante. Este no lo es menos, incluso todo lo contrario”, concluye Jaime.

Al margen de su momento de forma, de la situación deportiva del Canarias y del duelo frente a la 'Penya', el protagonista finalizó sus intervenciones con una reflexión sobre Marcelinho Huertas, del que no descubre “nada”. “Es un jugador especial, una persona especial. Para mí es un privilegio poder estar a su lado todos los días y aprendiendo de él. Que cada año que pase pueda hacerlo mejor que el anterior parece increíble, pero lo sigue haciendo. Hay muchas claves, pero de las más importantes y la que yo más percibo, es lo que él disfruta cada día. Es el que mejor se lo pasa entrenando y compitiendo. Tiene pasión por el basket y por su trabajo, es lo que demuestra cada día”.