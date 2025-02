Félix Hernández: «Haber perdido contra el campeón no es consuelo, pero sí una realidad»

El rector del club aurinegro se marcha de la Copa de Gran Canaria «muy satisfecho» por una nueva semifinal y por la imagen ofrecida por los suyos.

¿Con qué sensaciones se marcha de esta Copa del Rey de Gran Canaria?

Pues me marcho con unas sensaciones muy positivas. Hemos competido a muy alto nivel en los dos partidos. Nos hemos cargado a un equipo de Euroliga como el Barça y hemos competido con el campeón de la Copa, que acabó venciendo en la final a otro rival de Euroliga. Las sensaciones son muy buenas. Si lo miramos de una forma, los equipos de la Champions hemos ganado a dos conjuntos de Euroliga

¿Qué le faltó al Canarias para llegar a la final?

Creo que lo dimos todo. El Unicaja es un equipo físicamente superior a nosotros, tiene 14 jugadores y un presupuesto mucho mayor que el nuestro... Se lo pusimos muy, muy difícil. Tuvimos opciones pero al final ellos lo hicieron mejor que nosotros.

Pero sí dio la sensación de que hubo un momento en el que el criterio arbitral no pareció el mismo en los dos lados de la pista...

Sin ninguna duda. Hubo un momento importante del partido, en el tercer cuarto, cuando además cometimos unos errores impropios nuestros, en el que el criterio arbitral fue totalmente negativo para nosotros. Nos perjudicó sin ninguna duda, y gracias también a ese criterio arbitral ellos se pusieron 15 arriba. Pese a todo logramos rebajar esa diferencia en los minutos posteriores, e incluso cuando nos pusimos a siete, y Bruno Fitipaldo recuperó un balón, le acabaron pitando una falta que no era.

¿Consuela algo, al menos, el haber perdido con el campeón del torneo?

No es un consuelo, pero sí una realidad. Y es una realidad que ellos están muy bien, y hoy por hoy son el equipo más en forma de España. Tienen mucho físico.

¿Duele ver o es frustrante que en tres de los cuatro últimos duelos claves contra el Unicaja, siempre se compite, pero acaba faltando algo?

Más que a nosotros nos falte algo es que a ellos les sobran virtudes. Ahí se nota la diferencia entre los dos equipos. Si nosotros tuviéramos en nuestra plantilla tres o cuatro millones de euros más, seguro que otro gallo cantaría.

Nueves presencias seguidas; siete semifinales en ocho años... ¿Tienen malacostumbrado al canarismo con la Copa del Rey?

Esto es otra realidad. Lo de malacostumbrados sería en el momento en el que no nos clasifiquemos, y que alguien critique por no estar. Honestamente creo que estamos muy por encima de lo que debe ser un equipo de nuestro nivel. Será difícil, pero ojalá que sigamos en esta misma línea; y el día que no estemos habrá que decirle a la gente quiénes somos y que debemos tener, como siempre, los pies en el suelo.

¿Orgulloso del bronce conseguido por el infantil en la Minicopa Endesa?

Por supuesto que estamos muy, muy orgullosos. Es que por delante nuestro solo están el Barça y el Real Madrid. Lo que estamos haciendo con el infantil es otro milagro.

¿Y de la respuesta de la afición?

Ya sabíamos que iba a haber mucha gente, porque la Copa se jugaba en Gran Canaria; pero honestamente nunca pensábamos que fuéramos a pasar de 700 o 800 seguidores. Y al final acabaron viniendo, confirmados, más de 1.300. Me parece una pasada.

¿Valió entonces la pena el esfuerzo de gestionar para atender esa alta demanda de abonos?

Claro que valió la pena. Y los que más lo sintieron fueron los jugadores. En el partido contra el Barça fue clave la presión de nuestra afición.

¿Tiene envidia de ver cómo en Gran Canaria se han hecho tres copas en la última década, mientras que en Tenerife no puede ni aspirar a una?

Sí, sí, sin ninguna duda. Claro que tenemos envidia que, desde que se inauguró el Gran Canaria Arena ya se haya jugado aquí tres veces la Copa del Rey, mientras que nosotros no podemos aspirar a nada porque no hay instituciones que den un paso adelante para tener un proyecto real de un pabellón multifuncional. Pero no solo para jugar una Copa del Rey o para que el CB Canarias salga beneficiado. Creo que de una vez por todas las instituciones deben meterse en un proyecto de futuro. Todos sabemos que sería una inversión importante, pero aquí no se deberían mezclar las prioridades con otras infraestructuras, porque esa inversión se recuperaría más pronto que tarde. En breve sabremos el retorno que habrá tenido esta Copa del Rey, y la gente se va a asombrar, porque serán más de 20 millones de euros de retorno.

¿Puede servir lo de este fin de semana para que los políticos vean lo que supone tener un torneo así?

Los políticos tienes claro lo que suponen este tipo de eventos. Lo que hace falta es que den el paso y se pongan de acuerdo las diferentes instituciones para hacer un proyecto, buscar un lugar y construir ese pabellón. No hablarlo solo en la época previa de las elecciones, sino ahora. Un evento como este genera y mueve mucha economía. Para Tenerife sería fundamental tener un pabellón del estilo y perfil del Gran Canaria Arena

¿Sería bueno que las tres próximas Copas del Rey se celebraran en Valencia?

Creo que no sucederá eso así. Es algo que ha salido en la prensa, pero no me lo creo, ni me lo quiero creer. Otra cosa es que se hagan esas tres copas en Valencia en los próximos cinco o seis años. No sería bueno para el propio evento.

