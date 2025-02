Panoramix, Asterix y Obelix, de aurinegro

«Creo que mucho que ver tiene la confianza que le hemos dado y la conexión que él y yo tenemos». Así respondía Txus Vidorreta al ser cuestionado por la mejora en su rendimiento que años tras año ha ido experimentando Marce Huertas en las filas del CB Canarias. «Un jugador al que se le estaba mirando más el carnet de identidad que la capacidad para rendir que yo estaba seguro que él tenía; desde que ha llegado aquí solo valoramos su rendimiento», añadió el preparador aurinegro sobre su base, con el que mantiene una estrecha relación desde su paso por Bilbao en el curso 06/07.

Huertas, tras hacer magia en una acción. | AGENCIA LOF

Juntos de nuevo desde hace seis años, Vidorreta y Huertas han generado una simbiosis casi perfecta. Un rendimiento que bien podría tener que ver con alguna pócima mágica, como la que el druida Panoramix hacía tomar a Asterix justo antes de cada batalla. Se podría entender así como el rendimiento del base paulista no solo se ha mantenido sino que incluso ha mejorado con el paso del tiempo y pese a encontrarse a escasos meses de cumplir los 42 años.

Vidorreta, en el momento de ser sancionado con una técnica. | EFE

Puestos a buscar un paralelismo no se aleja mucho la figura de Panoramix de la de Txus Vidorreta. No tanto por su físico, pero sí por su capacidad de dotar de superpoderes a sus guerreros en el propósito de imponerse en batallas imposibles. Al bilbaíno, eso sí, y al contrario del famoso druida, sí le gusta pleitear a menudo para dar la cara por los suyos. Como en la acción mediado el segundo cuarto cuando buscó airadamente una técnica, no solo para tratar de que el criterio arbitral no se virara, sino también para picar el orgullo de los suyos, que se desangraban en defensa con 40 puntos encajados en apenas 14 minutos.

Pero es que la poción mágica del druida Panoramix Vidorreta tuvo el jueves mejores efectos que nunca. Y es que el Asterix paulista se fue a los 22 puntos, seis rebotes y seis asistencias para 30 de valoración, la mejor de sus 34 apariciones en la Copa de Rey. Pero sobre todo, dando una absoluta sensación de liderazgo todo el partido, y en especial en el momento más crítico, anotando 12 tantos en el cuarto final.

Pero en esa batalla contra el Barça la inteligencia, astucia y veteranía del Asterix canarista contó con el apoyo de un Obelix que en circunstancias lo hubiera encarnado Gio Shermadini, el eterno compañero de Huertas. Sin embargo, ese papel correspondió a un Fran Guerra letal en ataque. El grancanario firmó una estadística perfecta (4/4 en tiros de dos y 6/6 en libres), añadiendo a su hoja de servicios nada menos que seis asistencias, varias de ellas en el momento clave. En total, 31 de valoración.

Esa transformación en personajes de dibujos animados, con Panoramix, Asterix y Obelix vestidos de aurinegros, hizo posible que el Canarias se metiera en una nueva semifinal de la Copa del Rey. Con un día de por medio para el descanso, ¿podrá preparar el druida Vidorreta una poción aún más revitalizante para tumbar al Unicaja y plantarse en la final?