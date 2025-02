Un clásico que se disfruta más cuando no tiene red

Irreverentes dentro del panorama nacional de primer orden –aquellos que tradicionalmente ocupan los conjuntos de la Euroliga– el Canarias y el Unicaja están forjando una especie de clásico a tenor de la cantidad de duelos en los que se vienen midiendo en estos últimos tiempos. Pero con el copyright en poder de los enfrentamientos Barça-Real Madrid, aurinegros y verdiblancos han tratado de hacerse un hueco no solo a base de cantidad, sino también de calidad. El de hoy será un nuevo ejemplo.

En menos de dos años el Canarias y el Unicaja, se habrán enfrentado en diez ocasiones, en una serie que arrancó precisamente en el trofeo copero de Badalona 2023. En aquella ocasión ambos se cruzaron en la lucha por el título en un partido que acabó ganando el equipo cajista por 80-83. Fue el aumento de una rivalidad que cuenta con un añadido, el de jugar muchos de sus duelos sin posibilidad de arreglar un mal día.

De esa decena de choques, prácticamente la mitad han sido en medio de un win or home. Y es que después de esa final copera, el Canarias y el Unicaja se volvieron a ver las caras en el playoff de cuartos de li Liga Endesa, eliminatoria a la que el conjunto canarista llegó con la lengua fuera y con el agravante de que un virus mermó las capacidades de varios de sus jugadores justo antes de que arrancara el cruce.

El siguiente episodio sin red se dio en la Copa del Rey de 2024. Ahí el Canarias se tomó cumplida venganza de su derrota 12 meses antes. Lo hizo ser el partido definitivo por el título, pero sí dándose el gustazo de tumbar al vigente campeón y además anfitrión mientras silenciaba a casi todo el Martín Carpena.

Esa tendencia de ambos a cruzarse volvió a darse en el tramo final del curso pasado. Ocurrió el 1 de mayo en el duelo de la 31ª jornada de la Liga Endesa. Ese día ganaron los de Vidorreta por 87-86, sacándose un poco la espinita de la derrota sufrida apenas tres días antes en la final de la Basketball Champions League celebrada en Belgrado (75-80).

Ahora, y si de una alternancia no escrita se tratara, en estos particulares duelos sin red, esta tarde le tocaría salir airoso al CB Canarias. El que tenga que decir adiós a la Copa deberá esperar a mayo para tomarse su particular venganza. Con seguridad en la jornada 31 de la fase regular de la ACB... y quien sabe si apenas unos días antes en la Final Four de la BCL. n

Un antecedente en el curso 16/17

Aunque el CB Canarias y el Unicaja han redoblado su particular rivalidad en estos tiempos más recientes, que ambos conjuntos sean fijos en la ACB en estas 13 últimas campañas hace que sus duelos sean habituales. En esa serie también existe un antecedente sin red, el de la 16/17 con motivo del primer playoff de los aurinegros en esta nueva etapa. Aquella vez fueron los andaluces los que se clasificaron haciendo valer el factor cancha (2-1). De esa eliminatoria solo quedan cuatro supervivientes: Doornekamp, Abromaitis (lesionado), Vidorreta; y Díaz.