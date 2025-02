Txus Vidorreta: «Bajo el liderazgo de Fran y Marce, todo es más fácil»

Sonriente, pero consciente de que la alegría del triunfo no equivale a ningún título. Txus Vidorreta se mostró muy satisfecho con la victoria de La Laguna Tenerife frente al Barça, se rindió [cómo no], ante Marcelinho Huertas, y destacó el buen hacer defensivo de sus pupilos en el segundo periodo.

Vidorreta reconoció que el primer cuarto del Barcelona había sido «buenísimo» y con acierto de «muchos jugadores distintos». «Nosotros capeamos el temporal, pero estuvimos algo blandos».

Ya en el segundo periodo, su equipo fue capaz de «reducir la anotación» de los azulgranas para mantenerse «vivos en el partido». «En el descanso nos hemos puesto el objetivo de dar un paso adelante total a nivel defensivo. Estos jugadores, cuando se ponen las pilas, responden casi siempre», celebró el bilbaíno.

«Hemos seguido en diferencia de siete pero con la sensación de que podíamos y en el último cuarto hemos estado sensacionales. Hemos estado muy bien atrás y sido sólidos. El Barça anotó 33 puntos en el primer cuarto y solo 32 en los dos últimos. Bajo el liderazgo de Marce y Fran, todo es más fácil», relató el director de la sinfonía aurinegra que atronó en el Gran Canaria Arena.

Para vencer al Barça, según advirtió, los suyos están obligados siempre a «rozar la perfección como equipo y tener jugadores enchufados». «No es lo mismo ganar al Barça en Liga que en Copa o Euroliga. En Euroliga el último partido que han perdido fue con el Olympiakos, que es el líder».

Después, y lejos de aferrarse al alegrón, Txus advirtió de la necesidad de brindar, frente al Málaga, otra victoria a Marcelinho, el gran triunfador de la noche. «Si no damos el siguiente paso, lo de hoy quedará en el recuerdo de los que queremos mucho a Marce o disfrutamos de él. Ha sido espectacular, pero para que quede en la retina hay que dar el paso ganando el sábado», insistió.

Marce, a un nivel de Euroliga

Centrados en otro recital de Marcelinho, esta vez el día en el que se convirtió en el jugador más longevo en jugar un partido de Copa del Rey, a Vidorreta se le cuestionó si comprendía que el Barça hubiera tratado de acometer su fichaje esta temporada. «Lo entiendo. No sé si es cierto o no, pero lo entiendo perfectamente. Está a un nivel extraordinario, no sé qué calificativo utilizar. Yo lo he disfrutado durante seis temporadas y este nivel es de equipos de Euroliga. Podría estar en cualquier equipo de Euroliga y ahora no le queremos dejar ir [se ríe]. El verano pasado tuvo una oferta de un entrenador insignia, de esos que han ganado muchas Euroligas, y le convencimos para que se quedara», desveló.

«Si todo esto fuera después de la final», continuó, «nos pondríamos en pie para aplaudir». «Es un privilegio poder seguirlo disfrutando», concluyó.