Marcelinho Huertas, pletórico: "Hemos hecho un partidazo tremendo en todos los sentidos"

Ni siquiera los 31 créditos de valoración del inmenso Fran Guerra eclipsaron otra brillante actuación de Marcelinho Huertas. Para él se agotaron los halagos. Tampoco Sergio Scariolo pudo resistirse en la retransmisión televisiva. «No tengo nada que preguntarte, solo quiero felicitarte», le dijo el seleccionador nacional. A sus pies.

Ya en sala de prensa, y después de pasar por la ducha –Vidorreta, que había comparecido antes que él, se disculpó– Marce comenzó analizando el compromiso. «Los dos hemos empezado bien. El Barça ha tenido un nivel de acierto increíble. En la segunda mitad han bajado el nivel de acierto y nosotros hemos hecho un partidazo tremendo en todos los sentidos. Hemos ido más de diez abajo contra un rival que sabe controlar estas situaciones. Hemos tenido paciencia, claridad en nuestro juego y fe. Hemos metido tiros importantes sido capaces de pararles», celebró orgulloso.

Los halagos, una consecuencia

Luego vinieron los piropos, el rubor, y alguna sonrisa inocente. «La gente me pregunta [se ríe]. Yo intento ir a entrenar con la misma ilusión cada día y seguir mejorando y trabajando en la medida en la que el físico me lo permite. El trabajo mental me ha permitido seguir compitiendo a este nivel. Mientras siga con estas ganas trataré de mantener las ganas, la ilusión y la competitividad», argumentó el base antes de lanzar su última reflexión. «Ver la admiración que tiene la gente, los compañeros... claro que me motiva aún más, pero eso tiene que partir de dentro, no al revés.