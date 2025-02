El 'upgrade' de Thomas Scrubb gracias a La Laguna Tenerife

Uno de los debutantes de la Copa del Rey de Gran Canaria será Thomas Scrubb. Capitán general en el Obradoiro de las últimas temporadas, ahora el canadiense va ganando galones dentro de La Laguna Tenerife... mientras lucha por batallas de mayor magnitud. "He pasado por un proceso de adaptación, pero siento que no tengo tanta presión para jugar muy bien en cada partido. Simplemente intento ayudar siempre que puedo y siento que hasta ahora ha funcionado porque el equipo está rindiendo muy bien", explica el alero, que promedia casi 24 minutos en el bando aurinegro.

Esa presión extra con la que ahora no carga Scrubb, es la consecuencia de los retos por los que lucha el cuadro canarista. "Los tres últimos años, en el Obradoiro, lo disfruté mucho, pero siento que jugando en un equipo que está luchando por el descenso no tienes la oportunidad de estar presente en este tipo de partidos y en un escenario más grande. Obviamente, cuando vine a La Laguna, creo que una de las cosas que tenía en mente era tener la oportunidad de jugar torneos como la Copa del Rey", reconoce Thomas sobre su particular upgrade.

Una subida de nivel en mayúsculas, ya que el estreno copero de Scrubb se producirá contra el Barça. "Ha tenido algunos momentos difíciles a lo largo del año, pero han logrado darle la vuelta a la situación. Así que va a ser un partido difícil entre dos buenos equipos y espero que salgamos victoriosos", expresa el canadiense sobre el duelo de cuartos de final.