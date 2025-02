A Marcelinho Huertas no le asusta el Barça: "Sabemos de lo que son capaces, pero también que tienen problemas"

Experto en la Copa del Rey -y en casi todo lo que tenga que ver con el baloncesto-, Marcelinho Huertas disputará, en Gran Canaria, su enésima participación en el torneo del KO, una competición que ganó con el Barcelona y cuya final disputó con el Canarias en la temporada 22/23.

Ahora, el brasileño repasa las sensaciones de su equipo, del rival -un Barça en horas bajas- y las suyas propias solo unas horas antes del duelo de cuartos de final (jueves, 20:30). A Gran Canaria, Marce llega “con ilusión”. Los jugadores se preparan todo el año “para poder jugar partidos como estos”. “Sabemos lo duro que es llegar hasta aquí, cuánto hay que luchar y pelear. Hay muchos equipos buenos que se quedan fuera. Hay que disfrutarlo, saborearlo cada minuto y entender que es una oportunidad especial. Yo ya no sé ni cuántas Copas he jugado y solo he tenido la oportunidad de ganar una, sé lo difícil que es. A ver si podemos levantar la primera del Canarias”, reflexionó.

A su juicio, todos los equipos que llegan a disputar este torneo saben que tienen “una oportunidad”. Lo bueno para los aurinegros es que llegan “en buena dinámica”. “Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión y contentos con poder tener a mucha de nuestra gente allí este año, que creo que va a ser un récord. Ojalá puedan ayudarnos un poco más y nosotros a ellos para que disfruten de una Copa especial”.

Enfrente, un Barcelona en horas que no fue cabeza de serie y, solo en Liga, ha perdido nueve partidos, casi el doble que La Laguna Tenerife (5). Pese a todo, los azulgranas son favoritos. “Es verdad que han sido un poco irregulares este año y que han tenido problemas de lesiones. La temporada es muy exigente y han tenido altibajos. Estamos acostumbrados a verles arriba en todas las competiciones y cuando no están en lo más alto se generan dudas. No es normal que pierdan tantos partidos”. Con el triunfo en ACB del pasado fin de semana, el equipo de Peñarroya demostró el nivel al que puede jugar, venciendo a un equipo que no había perdido en su pista en toda la temporada. “Fue una victoria contundente, sabemos de lo que son capaces, pero también que tienen problemas, será difícil. Ojalá que podamos tener nuestras oportunidades y llegar al final con posibilidad de ganar”.

Las claves para mantener las opciones de sorpresa serán “controlar los ánimos” y “mantener el partido igualado”, siempre con el objetivo de forzar un epílogo ajustado en el tanteo. El año pasado, sin ir más lejos, el Barça se escapó en el segundo cuarto y los pupilos de Vidorreta se quedaron “sin respuesta”, se vieron neutralizados por “un bloqueo mental” y ya nunca pudieron reengancharse a la semifinal. “Hay que intentar controlar el ritmo de juego. Obviamente dependemos del acierto, pero tenemos que estar bien en defensa en el aspecto colectivo. Hay que jugar nuestro juego, si somos fieles a nuestra identidad, habrá opciones”, aventura el director de la sinfonía insular.

Cerca de 42, con la ilusión de un niño

No lo tendrá fácil La Laguna Tenerife, pero tampoco el cuadro culé en una cita que, por su propia naturaleza, es siempre propicia a las sorpresas. Más en una temporada como la actual. “Yo creo que hay mucha igualdad, aunque siempre ves a equipos de los que se habla más, como Real Madrid o Barcelona. Hay otros que llegan en buen estado de forma y mucha confianza, sabiendo que pueden plantar cara a cualquier rival. A un partido puede pasar de todo, el favoritismo da exactamente igual”.

Más cerca de los 42 años que de los 41 que cumplió en mayo de 2024, el de Sao Paulo sigue batiendo todos los registros de veteranía. Para su longevidad al más alto nivel, asegura, “no hay un ingrediente mágico”. “Es todo un poco de todo. En primer lugar, tener el deseo de jugar a baloncesto, que es lo que soñé de niño. Sigo disfrutando y ahí empieza todo. Luego viene el cuidado, el trabajo, el descanso... pero si no viene lo de dentro, todo eso no sería posible”.

Marce se refirió también a la afición aurinegra, que como ya había apuntado él mismo al inicio de su intervención, batirá todos los registros numéricos de desplazamientos históricos. “Habrá mucha gente que pueda acudir. Imagino que, por la cercanía, también se desplacen muchos aficionados que quieran disfrutar del ambiente de una Copa. Sabemos que la gente está muy volcada, Que disfruten de esta competición, que es diferente. Ojalá podamos coger un poco de su energía”, indicó.

A la Copa, el combinado tinerfeño acude sostenido por el empuje anímico de una marea aurinegra más numerosa que nunca y con todos los jugadores sanos y disponibles, incluido Jaime Fernández, ya recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada. “Es un jugador que nos da muchísimo”, celebra el brasileño. “Tiene mucho uno contra uno, mucho descaro, sobre todo en situaciones de final de posesión. No tiene miedo. Tiene muchísima calidad, puede anotar desde fuera y es muy vertical. Nos da variedad en el juego porque tiene características diferentes a las de Bruno y las mías”

Doncic, a "hacer historia"

Finalmente, y al margen de la agenda copera, la brújula que define la dirección del navío canarista se refirió a dos asuntos. El primero, la jugada polémica en última victoria liguera, la cosechada ante el UCAM Murcia, a la que restó importancia, aunque reconoció el error que benefició a su equipo. “Es un error arbitral no haber sacado a ningún jugador de la zona de rebote [había cuatro defensores y no el máximo de tres, como indica el reglamento]. Otras veces hemos sido perjudicados, nosotros lo que podemos hacer es jugar”.

En segundo y último lugar, Marce valoró el “increíble” fichaje de Luka Doncic por Los Angeles Lakers, club en el que él militó. “El cambio fue muy sorprendente para todos. Ahora, en los Lakers, va a hacer aún más historia. Está en una franquicia que lo hará todo por él y él tendrá muchas ganas de cumplir con la grandeza de esa franquicia, que siempre lucha por títulos. Estará rodeado de grandes jugadores [se ríe], como LeBron ahora mismo y, en el futuro, me imagino que también. Estoy contento de verlo ahí y simplemente hay que disfrutarlo”, concluyó.