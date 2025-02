El Canarias no espera una sanción por el ‘rebote’ de Shermadini

Competitivo, experto, respetuoso con el rival, nada polémico... No es que Gio Shermadini sea un témpano de hielo sobre el parqué, pero tampoco lleva mal eso de controlar emociones como la frustración que debió sentir en el partido del miércoles ante el Manresa, correspondiente a la segunda jornada del Round of 16 de la Champions League. Su participación no pasó de los 10 minutos (4:36 de juego efectivo). Cerca del final del primer cuarto, fue descalificado tras protestar enérgicamente a los árbitros, cansado de la dureza con la que se estaban empleando los defensas del equipo local para que no se moviera con soltura bajo la canasta. A la tercera, explotó y se encaró con el colegiado principal, el francés Yohan Rosso, que no tardó mucho en ordenar su expulsión.

Lo siguiente fue una secuencia insólita, la del pívot georgiano sujetado por sus compañeros Marcelinho Huertas y David Kramer, y su salida de la cancha clavando la mirada en Yohan Rosso. La Laguna Tenerife se repuso –iba perdiendo por tres puntos, 19-16– y se llevó el triunfo del Nou Congost.

Shermadini, dirigiéndose al árbitro principal. / LOF

Txus Vidorreta debió verlo venir. De hecho, había ordenado la sustitución de Gio por Fran Guerra justo antes de que se desencadenaran todo el lío. Pero no pudo impedir el inesperado desenlace.

¿Qué sucede en estos casos en partidos de la Basketball Champions League? La competición, regulada por la FIBA, cuenta con su propio código disciplinario, pero el juez único suele ser muy selectivo a la hora aplicar sanciones. Desde la creación de la BCL en 2016, se han publicado 27 castigos, la mayoría a clubes por incumplimientos, fallos en la organización de los encuentros, incidentes relacionados con el público... Las dos únicas intervenciones relacionados con el comportamiento antideportivo de jugadores, datan de 2018. Kassius Robertson, del Bayreuth alemán, tuvo que cumplir una jornada de suspensión y pagar una multa. Para Octavius Ellis, del Promitheas Patras, solo hubo una advertencia.

Shermadini, de camino al túnel de vestuarios. / LOF

En el Canarias no esperan que Shermadini sea el siguiente, entre otras cosas porque su expediente está limpio, fruto de una trayectoria intachable. Además, Shermadini se acercó al vestuario de los árbitros del Nou Congost para pedir disculpas y dar su versión en tono conciliador. Otro factor a tener en cuenta es el acta: no quedó reflejado ningún apunte que comprometa al jugador canarista. Eso sí, los árbitros tienen la potestad de adjuntar informes que van directamente al juez único. Visto lo visto, lo más probable es que quede en el aprendizaje, en la anécdota.

