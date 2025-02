Baxi Manresa y La Laguna Tenerife: sabor español en territorio europeo

Un enfrentamiento entre españoles suena a competición doméstica, pero no lo es en este caso. La Laguna Tenerife visita este miércoles (19:45) al Baxi Manresa en la segunda jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. La escuadra canarista, que venció en la primera jornada de la segunda fase de la BCL (91-69 al Pallacanestro Reggiana), se mide al combinado catalán, que doblegó al Aliaga Petkimspor por (96-87).

El duelo, aunque todavía en la génesis de una liguilla que promete ser ajustada y competida, tiene un inevitable aroma a enfrentamiento clave por la primera posición del Grupo K. El Canarias y el Manresa encabezaban la clasificación tras la primera fecha con sendas victorias y son los dos equipos que accedieron a la ronda de manera directa al haber liderado sus grupos en la primera fase. Reggiana y Petkismpor, mientras, tuvieron que jugar 'play in'. El que gane saldrá líder.

Para los catalanes, no obstante, la cita adquiere una relevancia mayor. Tendrán la ventaja de jugar delante de su gente, pero también la presión añadida de saber que el cuadro insular es su principal competidor en la pelea por acabar liderando la liguilla. El premio será enfrentarse a un segundo y tener el factor cancha a favor en el cruce de cuartos de final. Los manresanos, además, sumarán su segunda semana europea consecutiva ejerciendo como locales. Después vendrán otras tantas salidas y conviene viajar a Italia y Turquía con cierta holgura.

En el balance de la actual Champions cuentan también los números de la primera fase. Aunque líderes de sus respectivos grupos, la trayectoria de La Laguna Tenerife (C) y el Manresa (G) no firmaron los mismos registros. Mientras que los insulares accedieron con un total de 6-0, siendo el único equipo invicto en la competición junto al Unicaja de Málaga, los barceloneses sí que cedieron en un partido, perdieron frente al Derthona Basket por 102-85, pero le dieron la vuelta al average particular por solo un punto en la última jornada (100-82).

En lo que al juego respecta, y como ya sucedió en el compromiso liguero del pasado 16 de noviembre (el único de esta temporada entre los dos contrincantes), la velada ofrecerá un interesante duelo de estilos radicalmente opuestos:el rock and roll de Ocampo contra la sinfonía de Vidorreta. Con 80,7, Manresa es el equipo que más jugadas de ataque ejecuta por partido en la Liga Endesa y, con 76,2, el cuarto en Champions. La Laguna Tenerife, es el último en este 'ranking' en las dos competiciones (71,8 en España y 66,7 en Europa). El Canarias ataca menos, pero lo hace mejor.

En el parcial reciente del Manresa destacan su victoria frente al Barça el pasado fin de semana (92-103) o sus siete alegrías en los ocho últimos partidos. Su jugador más destacado es el ala-pívot Derrick Alston Jr. El estadounidense promedia 18,7 puntos y 18,3 créditos de valoración por partido en la BCL, números que le colocan entre los diez mejores jugadores del campeonato en ambos apartados.