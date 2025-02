Vidorreta: «Hicimos el partido más coral del año»

Se congratulaba ayer Txus Vidorreta de la victoria de su equipo, no solo por no caer en una posible relajación ante un rival que se presentó en la Isla con nueve jugadores, sino sobre todo por los parámetros por los que se impuso La Laguna Tenerife al Río Breogán. «Hemos tenido el partido más coral del año. Es algo que me gusta, el baloncesto que más me emociona. Y ha sido con siete jugadores sobre 20 minutos, y los nueve que lanzaron de tres anotaron al menos un triple, y solo lo dejaron de hacer los pívots, porque no es una de nuestras vías habituales», explicó el técnico canarista al respecto.

Para Vidorreta fue «más fácil la preparación del partido» tomando como ejemplo lo sucedido en la reanudación del duelo de la primera vuelta. «Ese dís estábamos en una situación igual en Lugo, con siete jugadores en una rotación para cuatro puestos y tres cincos, sin Payton, Joan, Jaime, Kostas...», comentó el preparador canarista para reconocer que pese a ello su rival «empezó muy bien, con menos presión, muy concentrados y anotando muchos en triples».

Situación que hizo que el partido para el Canarias «fuera muy difícil», pero que se fue encaminando gracias a varios parámetros. «Tuvimos fluidez en ataque, también con triples, y ya luego manejamos casi siempre ventajas sobre la decena», expresó Txus, al margen de valorar que su equipo fue «incrementando el nivel defensivo, haciendo uso de las faltas». «Con ello abrimos diferencias que ya fueron decisivas para controlar los minutos en la rotación», añadió.

También valoró Vidorreta el haber llegado a las 25 asistencias. «Que compartamos la pelota me gusta», destacó, pese a que «la defensa del Breogán estuvo muy bien trabajada, y preparó un buen entramado para limitar la opción anotadora de nuestro bases». «Pero no tuvimos dudas, nos fuimos a 96 puntos y compartimos el balón», reiteró, admitiendo también que los suyos tuvieron que «jugar a un alto nivel porque de lo contrario el final hubiera sido incierto».

Cuestionado por las titularidades recientes de Huertas en detrimento de Bruno Fitipaldo, Vidorreta argumentó que «Marce cada vez está un poco mejor», a la vez que quiere reservar uruguayo, «que es el que más carga de minutos ha tenido en lo que va de temporada». «No me apetece que empiece a tener molestias como las que tuvo el año pasado a estas alturas», aclaró.

Mientras, Gio Shermadini, que felicitó «a todo el equipo» y destacó que «en la segunda parte» los suyos jugaron «mejor, so bre todo en defensa y como equipo, para lograr una importante victoria». El pívot habló de un mes de febrero duro, con «los partidos contra el Manresa y el Murcia, y luego la Copa, que es especial para todos», antes de afrontar la Vetana FIBA. «Si le ganamos a Dinamarca estaremos en el Eurobasket y eso es muy importante para el basket georgiano. Será un mes duro, espero estar sano», concluyó.