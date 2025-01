El Río Breogán, un rival engañoso para La Laguna Tenerife

Rival peligroso, el que visita este domingo, a partir de las 12:00, el Santiago Martín. El Río Breogán, que marcha duodécimo en Liga Endesa con un registro de 7 victorias y 11 derrotas, apunta a huésped incómodo para La Laguna Tenerife. Y es que el balance global no hace justicia con los números del cuadro gallego durante los últimos dos meses de competición. Esto es, desde que Luis Casimiro se hizo cargo del equipo gallego.

Cuando el cuadro de Lugo decidió prescindir del técnico Veljko Mrsic a principios de diciembre, el resultado en las primeras nueve jornadas era un insuficiente 2-7 que dejaba al equipo en la última posición del campeonato. Un drama. La destitución se precipitó tras la derrota por 74-92 frente al Covirán Granada, un rival directo por la salvación.

Fue entonces cuando Casimiro aterrizó en el Pazo dos Deportes para, en dos meses, sacar a los celestes del pozo. Por el camino, un parcial de 5 victorias y 4 derrotas para un notable 55% de triunfos. El Río Breogán, ahogado a finales de 2024, respira sin dificultad alguna de la mano del míster manchego.

Los de Lugo, que eran últimos tras la novena jornada del campeonato, ahora miran por el retrovisor hasta a seis equipos: Bilbao Basket, Hiopos Lleida, Basquet Girona, Morabanc Andorra, Granada y Leyma Coruña. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, vencieron al Bilbao por 76-71.

Con todo, y mirando para arriba, si la Liga Endesa hubiera empezado en diciembre, el Breogán estaría rondando las posiciones de 'playoff' por el título. Es decir, cerca de clasificar entre los ocho mejores equipos del campeonato. Desde entonces, los celestes igualan al Baxi Manresa y al Barcelona y mejoran los números del Dreamland Gran Canaria, el Casademont Zaragoza o el UCAM Murcia.

La Laguna Tenerife es el gran favorito para el duelo del domingo, pero ojo este renovado Breogán, que lo pondrá más complicado de lo que indican algunos de sus números globales. Los gallegos, por cierto, peinan el mercado en busca de un pívot que pueda compensar la salida de John Egbuno y aguardan el regreso del Aranitovic, cuyo retorno está previsto a la vuelta del parón por la Copa del Rey.

El partido de los resbalones

Los enfrentamientos entre tinerfeños y luceneses quedarán marcados para siempre por la anécdota del duelo de la primera vuelta de la presente campaña, el que se intentó jugar el 5 de octubre de 2024. Fue en la segunda jornada del campeonato cuando el duelo entre el Breogán y el Canarias, que ya estaba en marcha, tuvo que ser aplazado a falta de 7’53’’ para el descanso y con 23-23 en el electrónico. ¿Por qué? Aunque el cuadro local trató de justificar los numerosos resbalones de jugadores locales y visitantes por una supuesta «condensación» de la pista, lo cierto es que fueron las goteras de un Pazo muy desmejorado las que propiciaron que el tapiz se mojara y acabara poniendo en riesgo la salud de los deportistas. Hubo caídas desde el primer minuto. La imagen avergonzó especialmente al público local, que ya venía avisando del mal estado del pabellón desde hacía meses, y dejó en mal lugar a la organización. Las hostilidades se retomaron el jueves 7 de noviembre. Ganó La Laguna Tenerife por 78-79.

Abromaitis advierte de la mejoría del rival

En declaraciones a los medios oficiales de La Laguna Tenerife, Tim Abromaitis ha advertido de la mejoría reciente del Río Breogán. «Será un partido muy difícil para nosotros. Están jugando muy bien últimamente. Desde el cambio de entrenador han ganado muchos partidos y están luchando casi por el 'playoff'. Es un equipo que casi nos gana en su casa, ese día escapamos. Sabemos que va a ser difícil y que tendremos que jugar muy bien para ganar».

Seguidamente, el estadounidense apuntó que el equipo gallego dispone de «muchos jugadores con talento en la defensa». «Tenemos que jugar con nuestro ritmo y estar muy duros en defensa».

Entretanto, hay buenas noticias para la afición aurinegra. La Laguna Tenerife anunció que dispone de un segundo paquete de abonos para la Copa del Rey que se disputará en Gran Canaria entre los días 13 y 16. La entidad canarista había recibido un total de 600 solicitudes para los 140 pases de los que disponía inicialmente. Ahora, muchos de los aficionados que se habían quedado fuera del reparto inicial podrán acudir a la cita. El club no ha especificado el número concreto de abonos conseguidos en esta remesa extra, pero sí reconoce que no se alcanzará el total de peticiones iniciales. En este aspecto, es importante destacar que será el Canarias quien se ponga en contacto con los agraciados, no al revés, y que el reparto comenzará «por riguroso orden de petición».

Marcelinho, en el quinteto ideal de la Champions

Entretanto, y con la vista puesta en el torneo del 'KO', no hay que perder detalle de la trayectoria del rival de los insulares en cuartos de final: el Barcelona. Su entrenador, Joan Peñarroya, anunció esta semana que Jan Vesely sufre molestias en la rodilla y manifestó tener la sensación de que «no llegarán fichajes».

Al margen de la Copa del Rey, y de la Liga Endesa, el resultado favorable en el estreno en el Top 16 de la BCL del pasado martes (abultado triunfo frente al Reggiana por 91-69) ha dejado por el camino una buena noticia colateral: la inclusión de Marcelinho Huertas en el quinteto ideal de la jornada. El brasileño completó, frente al conjunto italiano, una actuación brillante, anotando 27 puntos, repartiendo 7 asistencias y alcanzado las 26 unidades de valoración.