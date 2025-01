La racha en casa enseña el camino hacia cuartos

Tras una primera fase inmaculada (seis victorias y ninguna derrota) y el regusto de haberse apuntado el domingo un nuevo derbi contra el Gran Canaria, La Laguna Tenerife se vuelve a poner el chip europeo en la Basketball Champions League. Lo hace en el inicio del Round of 16, de nuevo en un grupo, el K, de cuatro equipos del que los dos primeros obtendrán el pase a los cuartos de final. El primer rival de turno de los de Txus Vidorreta será el Pallacanestro Reggiana, un clásico italiano con muchos puntos en las manos de varios de sus jugadores y físico suficiente como para incomodar a los aurinegros.

Tratará de hacer valer el Canarias su fortaleza como local dentro de la competición continental, donde acumula nada menos que 25 triunfos seguidos. Una racha que, de alargarse, daría a los laguneros medio billete para la siguiente ronda. Para ello deberán tumbar a un conjunto que tras un balance equilibrado en el tramo inicial (3-3) se ha plantado en esta fase de octavos tras superar el play-in tumbando, por la vía rápida, al Telekom Bonn, campeón en 2023. En la Lega rompió el sábado (ganando al Derthona por 67-69 tras remontar en minuto y medio un 66-61) una racha de cuatro derrotas.

El de esta noche será un buen examen a la recuperación física del cuadro tinerfeño, que solo ha tenido poco más de dos días para preparar el choque ante el Reggio Emilia. El desgaste sufrido en el derbi (con Doornekamp y Scrubb por encima de los 31 minutos) y el poco tiempo que habrá tenido para estudiar a los italianos podrían ser un hándicap para los isleños en un lapso del calendario en el que regresan los dos compromisos por semana después de un tiempo de cierto asueto. Así, desde el domingo día 26 hasta el jueves 13 de febrero (19 días), los isleños afrontarán un total seis compromisos, con la posibilidad de aumentar la cifra hasta ocho en función de su periplo en la Copa del Rey.

Necesitará tirar el Canarias, por tanto, de una rotación más amplia que la mostrada en el Gran Canaria Arena, donde no tuvieron minutos ni Fernández, ni Costa ni Kostadinov. Tampoco parece contar con un fondo de armario del todo grande el Reggio Emilia, si bien su núcleo duro sí infunde bastante respeto. Desde jugadores con reciente pasado en ACB como Smith –ex del Unicaja–, Cheatham –ala pívot con mucha mano desde el 6,75– y Vitali; o Faried con una hoja de servicios de casi 500 partidos en la NBA.

Pero el indiscutible líder del bando dirigido por Dimitris Priftis es Cassius Winston. El escolta norteamericano es un viejo conocido del Canarias, ya que el año pasado, con el Tofas Bursa, le hizo 20 puntos y seis asistencias (24 de valoración) en un partido, y 19+5 (22) en otro. El ex del Bayern viene de firmar 21+6 y 23+10 contra el Telekom Bonn, además de hacer la canasta de la victoria el sábado ante el Derthona. No ha bajado de 21 puntos en sus últimos cinco duelos continentales y promedia 19,1 este curso, al margen de ser el segundo máximo asistente de la BCL con 6,6 pases de canasta por noche. También será clave la pelea de estilos en el interior, ya que el Reggio Emilia no posee a nadie con más de un 2,06, aunque sus pívots tirarán de atleticismo para hacer daño a Guerra y Shermadini.