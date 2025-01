El Canarias busca otros 300 abonos más para la Copa

Félix Hernández presume de afición. El presidente del CB Canarias habló ayer del orgullo que le produjo ver a «más de 400 seguidores» el domingo en las gradas del Gran Canaria Arena «celebrando en comunión con el equipo» la victoria en el derbi. Triunfo en un escenario donde en poco más de dos semanas podría producirse una nueva marea aurinegra con motivo de la Copa del Rey. «Ya más de 600 aficionados habían comprado, más los 140 abonos que la ACB da a cada club, y con más de 100 que hemos conseguido, a día de hoy hemos pasado de los 900 abonados», explicó el rector canarista en Radio Club Tenerife. Desplazamiento masivo que podría ser mayor. «Tenemos 300 y pico peticiones que no hemos podido contentar», añade Hernández sobre «los más de mil aficionados» del Canarias que habrá «por primera vez» en una Copa del Rey. «Será espectacular», apostilló.

no contesta a villar.

Destaca también Hernández la simbiosis que se volvió a mostrar entre equipo y afición. «Eso casi nos llena más de satisfacción que la propia victoria», comentó el presidente, para valorar también «el saber estar de la plantilla, que siguió trabajando en el plan de partido, algo que al final derivó en la victoria». También en relación al choque contra el Granca, y cuestionado por las declaraciones de Willy Villar, director deportivo claretiano, sobre que Txus Vidorreta mentía en las cuantías de los presupuestos de ambas plantillas, el presidente canarista no quiso devolver el golpe. «No entro en lo que hablan los demás. Llevo 21 años de presidente del club y 13 años en ACB, y nunca he escuchado a un presidente, ni a director deportivo ni a un entrenador hablando mal de un rival... No voy a entrar a valorarlas, y cointinuaré trabajando para que los derbis sigan siendo una fiesta del baloncesto, todos ellos con mucha pasión», argumentó el dirigente lagunero antes de recordar que «de los últimos 16 el Canarias ha ganado 14».

Se congratuló también Hernández por la vuelta de Jaime Fernández. «Ha estado trabajando mucho y ha regresado mucho más fuerte. Es nuestro fichaje de mitad de temporada y estoy muy contento por él, y por el equipo, que lo necesitaba», dijo del madrileño, sin cerrar la puerta a otra posible incorporación. «Siempre hay un remanente, y este año con más razón al dar de baja a dos jugadores, Diop y Willis, que pidieron salir. Recursos hay, pero el equipo está funcionando bien y solo se haría un movimiento si en el mercado hubiera algo que mejorara lo que tenemos, lo que es muy difícil. Tenemos a 12 jugadores en plena forma. No hay prisa y si surge se podría contemplar», explicó la misma fuente al respecto.

Luchando por la justicia.

También habló Hernández del caso Brimah. «No estamos trabajando por la victoria, estamos trabajando por la justicia, y sobre todo velando por los intereses de la propia ACB», comentó el presidente canarista. «La norma está clara, es una obviedad, y no entendemos cómo se puede sacar esa resolución. En función de la respuesta de Apelación seguiremos o no adelante. Esto no es para sacar una victoria más, sino por dignidad y sentido común, y por defender los intereses de nuestro club y de la propia competición. ¿Cómo se puede permitir que una norma se la salten los mismos que la crean? Hay que seguir trabajando por la justicia», añadió Félix de forma tajante. n