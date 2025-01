Las premisas básicas de Vidorreta para que La Laguna Tenerife se lleve otro derbi ante el Gran Canaria

Receta básica y fundamental. Txus Vidorreta, técnico de La Laguna Tenerife, ha apuntado las claves que considera elementales para que La Laguna Tenerife asalte de nuevo el Gran Canaria Arena y que pasan por estar bien atrás y firmar una buena puesta en escena. "Tenemos muy claro que debemos trabajar bien en defensa y salir muy concentrados", expuso el bilbaíno -cuyas primeras palabras de su comparecencia de este viernes fueron de apoyo a Carlos Alocén por su grave lesión sufrida el miércoles- antes de recordar que "en el último partido fue clave el inicio" de su equipo, en relación al 20-9 que el Canarias tuvo a su favor dentro del primer acto del derbi jugado en el Santiago Martín.

Habla también Vidorreta de la importancia de "mantener un alto nivel de intensidad y concentración" con el fin de que el Granca "no se sienta cómodo en los primeros minutos". "Y en cualquier caso, si no somos capaces de hacerlo, ir mejorando los puntos débiles que tengamos durante el partido, como ya hemos hecho en otras ocasiones", añadió como posible plan B.

Pero más allá de la teoría, en la práctica también pueden entrar, cree Vidorreta, otros intangibles dentro de "un partido que será igualado". "Ellos son los favoritos porque juegan en casa", apunta el técnico aurinegro, que no se fía de la dinámica del conjunto amarillo. "Cuando solemos jugar contra el Gran Canaria, ellos vienen casi siempre en una buena dinámica, y no nos va mal; pero cuidado, porque ahora que no están en buena dinámica, y nos puede ir peor", resalta el preparador vasco.

Después de que Shermadini y Doornekamp hayan superado las molestias que le hicieron parar tanto el lunes como el martes y, por extensión, "cambiar un poco el plan previsto inicialmente", el plantel canarista ha podido trabajar con normalidad en esta recta final previa al derbi. Lo ha hecho en "una semana larga", algo que "agradece" el vestuario isleño, con tiempo incluso en ver de reojo su siguiente compromiso, de Champions, previsto para el día 28 contra el Reggiana.

Una puesta a punto en la que, según recalca Vidorreta, quedan de lado las ausencias que seguramente tendrá el Gran Canaria. Tanto la confirmada de Alocén como la posible de Mike Tobey. "Me tengo que detener más en mi equipo que en el suyo", comentó el entrenador canarista. "Tienen muy buenos jugadores y seguro que en función de la situación física, Jaka [Lakovic] elegirá a los que considere mejores para el partido", añadió sobre el cuadro claretiano.

También fue cuestionado Vidorreta por sus declaraciones en la previa del derbi de la primera vuelta, cuando comparó a su equipo con David, y al Granca con Goliat. "Fueron simplemente una serie de datos que comenté con respecto a unas declaraciones que había hecho Lakovic, y sobre las que me preguntaron", se limitó a decir. "El Gran Canaria es el favorito porque es el equipo que juega en casa; pero nosotros tratamos siempre competir bien y trataremos de dar la sorpresa para seguir manteniendo los buenos resultados contra ellos", concluyó.