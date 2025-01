Bruno Fitipaldo no se fía del mal momento del Gran Canaria: "Hay equipos a los que les puede costar salir, pero no creo que sea su caso"

Con el 'modo derbi activado'. Bruno Fitipaldo analiza la actualidad de La Laguna Tenerife y apunta a la cita de este domingo frente al Dreamland Gran Canaria como un duelo “diferente” que “se vive más que los demás”. Además, añade el uruguayo, últimamente amarillos y aurinegros pelean “por cosas similares” en la clasificación. “Es un partido lindo de jugar y mucho más de ganar, por supuesto”, advierte el aurinegro.

Con el equipo grancanario séptimo (10-7), dos victorias y tres puestos por debajo en la tabla, la posibilidad de conquistar el territorio rival no solo supondría el habitual espaldarazo anímico, sino también un golpe importante para marcar distancia y continuar abriendo hueco en busca de mantener la cuarta posición a medio largo plazo. “Falta mucho para que termine la Liga, pero estos partidos valen mucho. Cada partidito vas empujando un poco más y se va haciendo la diferencia que al final te posiciona como cabeza de serie. Ese debe ser nuestro objetivo para la segunda mitad del año”, apunta Fitipaldo.

A diferencia de los grancanarios, que jugaron Eurocup el miércoles en Lituania (y perdieron), la escuadra de Txus Vidorreta ha dispuesto de una semana limpia para descansar y planificar el enfrentamiento con tiempo de sobra. “Aunque nunca estamos tranquilos del todo”, explica Bruno dando a entender que el trabajo no para, los momentos así “sirven para prepararse mejor y hacer algún trabajo específico”. “Cuando hay dos partidos por semana eso no es posible. También se aprovecha parar trabajar el gimnasio o cosas colectivas y, conforme va avanzando la semana, ir enfocándonos en el rival. Pero eso se acabó, esta es la última de la temporada, esperemos”.

Un adversario muy físico

Así, ha habido margen suficiente para analizar en profundidad a un rival que, en cualquier caso, los aurinegros conocen a la perfección. “Tratan de imponer la agresividad y el juego físico, hacernos sentir incómodos sacándonos de nuestro juego de pases. Tienen jugadores con mucho talento en ataque, tanto interiores como exteriores. Ha habido partidos en los que han anotado muchísimos puntos. Tenemos que prepararlo muy bien y tratar de minimizar sus virtudes”, advierte el de Montevideo.

El Dreamland, no obstante, pasa por su peor momento de la temporada. Los de Jaka Lakovic acumulan cuatro derrotas consecutivas y solo suman dos triunfos en sus últimos ocho duelos entre la competición doméstica y la continental. “La temporada es larga para todos los equipos”, contesta Fitipaldo al ser cuestionado por la mala racha del máximo rival. “Es normal que pasen por etapas de acumular alguna derrota, eso me parece a mí. Estos equipos, con la calidad de jugadores que tienen, son capaces de venir de una racha mala y hacer un gran partido. Son jugadores que han pasado por estos momentos y que en los partidos importantes dan un extra. No lo veo decisivo, aunque está claro que todos los equipos prefieren ganar cuatro seguidos antes que perderlos. No es algo definitivo, no te asegura nada. Hay equipos a los que les puede costar salir, pero no creo que sea el caso del Gran Canaria”.

Para colmo, los amarillos regresaron de Lituania con Mike Tobey tocado y Carlos Alocén en muletas, una circunstancia que también tuvo en cuenta Bruno en sus reflexiones. “Todavía no sabemos hasta dónde llegarán esas lesiones o cómo terminarán incidiendo. No sabemos si terminarán jugando o no”. Obviamente, prosiguió, “se trata de jugadores importantes y las cosas pueden cambiar si no están”. “Pero a veces eso juega para los dos lados y potencia otras cosas o a otros jugadores. Eso está por ver, no sé si puede suponer una ventaja tan clara. Esperemos que no sea nada importante para ninguno de los dos”.

Aunque se desconoce el alcance de las dolencias de Tobey, la de Alocén es la que peor pinta. El propio Lakovic hizo saltar todas las alarmas cuando reconoció tener “mucho miedo” por las primeras exploraciones a la rodilla derecha del jugador. Sobre la ausencia del zaragozano, el base canarista apunta que el Gran Canaria “no solo pierde a un director de juego, también a un jugador en una posición importante”. “Lo sentirán. ¿Cuánto? Ya veremos. Igual que veremos de qué manera intentan sustituirlo”. Todo lo contrario sucede en la orilla de La Laguna Tenerife, que acaba de recuperar para la causa a Jaime Fernández. “Nos va a ir dando lo que sabe hacer, el otro día dio muestra de ello. Es un proceso largo y hay que tener paciencia, pero él tiene la actitud y la valentía correctas”, celebra su compañero.

Pendientes de la BCL y la Copa del Rey

Con el foco puesto en el duelo del domingo a las 12:00, en el Canarias no pierden de vista la Copa del Rey ni el Sweet 16 (la segunda fase) de la Basketball Champions League. En el torneo del ko, a celebrar en Gran Canaria, la buena noticia es la cercanía geográfica, que facilitará un desplazamiento masivo. “Este año estamos más cerca y es más accesible para los nuestros. Esperemos que seamos un poquito más locales. Sabíamos que el Barça era una de las posibilidades y ya está. La que tocara iba a ser la mejor. Faltan partidos para ese día. Lo encararemos como toque. A estos equipos tan poderosos, la posibilidad más real de ganarles es a un partido solo: matar o morir”, analiza el jugador aurinegro.

Acerca de la competición continental, en la que los de Vidorreta ya conocen a todos sus rivales en la segunda liguilla de la temporada, Fitipaldo insiste en que “ahora será más pareja, más difícil”. “Conozco a los dos últimos rivales. Más al Reggiana que al Petkimspor. Los equipos que vienen de 'play-in' tienen una motivación extra y quizá nosotros con un poco menos de rodaje. Es más exigente, aunque no tienes la necesidad de ganar casi todo para ser primero porque en esta fase hay resultados más ajustados”, concluye el base.