La cuenta atrás del derbi: héroes aurinegros en el Gran Canaria Arena

Shermadini, Huertas, Abromaitis, Butterfield, Beirán... Son jugadores del CBCanarias que sobresalieron en derbis jugados en el Gran Canaria Arena, un pabellón que al equipo tinerfeño no se le da nada mal: de ocho encuentros de Liga Endesa disputados, ganó seis. La relación de duelos de máxima rivalidad a domicilio dentro del contexto de la ACB, desde los primeros en la temporada 1989/1990, se completa con cinco duelos más en el Centro Insular resueltos siempre a favor del equipo anfitrión. El balance global es de siete triunfos locales y seis del conjunto aurinegro.

La referencia más cercana es la del 26 de noviembre de 2023. Ese día brillaron los de siempre en la etapa moderna de La Laguna Tenerife: Huertas a los mandos y Shermadini marcando diferencias cerca del aro. En un 82-94 con prórroga incluida, el pívot fue el más valorado de todos (33) después de una tarde casi perfecta:sin fallos en tiros de dos y en los libres (24 puntos) y seis rebotes. «El Mundial le había pasado factura, no había sacado su mejor versión, y este ha sido, sin duda, el más redondo y mejor partido que ha tenido», afirmó Txus Vidorreta sobre el papel de Gio en Las Palmas.

Para Shermadini no fue nada nuevo dominar el Arena. En el enfrentamiento anterior también logró ser el MVP con 25 de valoración y 19 puntos. Huertas puso de su parte con 22 puntos y tres asistencias. Fueron imparables para un Gran Canaria que cedió por 70 a 86 en la sexta jornada de la 22/23.

La amenaza del georgiano había empezado en el derbi de la Liga 21/22, aunque en esa ocasión no fue suficiente para que se impusieran los aurinegros (89-77). Shermadini aportó 23 puntos, más que ningún otro en ese partido, contando a los jugadores locales.

Antes de la hegemonía de la sociedad Marce-Gio, el Canarias ya había vencido en el Arena. Lo hizo con otros jugadores que también tuvieron sus tardes de gloria en la historia de los derbis. En la temporada 20/21 fueron Spencer Butterfield –21 puntos y 100 por cien en triples– y Fran Guerra –19 y un pleno en tiros de dos y libres– los que lideraron al resto para un 87-108 en un partido jugado a puerta cerrada como medida preventiva por la pandemia del coronavirus.

Las visitas a Las Palmas en las campañas 18/19 y 17/18 tuvieron como canarista más destacado a un jugador que forma parte de la actual plantilla, Tim Abromaitis, con 20 y 18 puntos, respectivamente en otros dos triunfos tinerfeños, 77-91 y 68-76. En el segundo, con Fotis Katsikaris como entrenador, Mateusz Ponitka fue el más valorado tras aportar 11 puntos y capturar seis rebotes.

Los éxitos en el Arena comenzaron en la jornada inaugural de la Liga Endesa 16/17. El 2 de octubre de 2016, el Canarias sorprendió y abrió su colección de victorias en la Isla vecina gracias a un claro 81-92 con Luis Casimiro y Txus Vidorreta en los banquillos. Y con un Javier Beirán pletórico en la cancha: 21 puntos y ocho rebotes para el madrileño, que se marcó un 75 por ciento de acierto en triples:seis canastas en ocho lanzamientos.

La etapa anterior, consistente en seis partidos –el último en el Arena y los anteriores en el Centro Insular–, fue un quiero y no puedo del Canarias en los derbis como visitante. Pero cada partido tuvo su protagonista por el lado tinerfeño, como Salva Arco con sus 19 puntos en el encuentro de la 15/16 (90-80), Nico Richotti con 18 y 28 de valoración en la 14/15 (79-64), Blagota Sekulic con 14 y 12 en los cursos 13/14 (79-61) y 12/13 (78-80)... Pero el pionero fue todo un clásico del equipo lagunero: Germán González. Los primeros derbis en la máxima categoría se disputaron en la temporada 89/90. En esos tiempos, el sistema de competición era diferente, de tal manera que tinerfeños y grancanarios llegaron a enfrentarse cuatro veces en dos fases. Cada uno ganó sus partidos como local. El Canarias no falló en el Juan Ríos Tejera y el Granca tampoco lo hizo en el Centro Insular (80-76 y 78-76). En la primera visita brilló Germán al sumar 27 puntos –por los 16 de Alex Stivrins y los 14 de James Scott–, y en la segunda fue Stivrins el más productivo (22) para el equipo entrenado por Jaume Ventura. Ken Johnson no se quedó atrás con sus 20 puntos el 10 de abril de 1990.En el tercer lugar empataron José Carlos Cabrera y Germán González (12). Al final de esa campaña descendió el Gran Canaria y se salvó el Canarias.

Los derbis del Canarias como visitante

Temp. Resultado Más puntos Mayor valoración

89/90 80-76 Germán (27) Germán (20)

89/90 78-76 Stivrins (22) Johnson (33)

12/13 78-70 Sekulic (12) Úriz (14)

13/14 79-61 Sekulic (14) Sekulic (23)

14/15 79-64 Richotti (18) Richotti (28)

15/16 90-80 Arco (19) Arco (19)

16/17 81-92 Beirán (21) Beirán (26)

17/18 68-76 Abromaitis (18) Ponitka (17)

18/19 77-91 Abromaitis (20) Abromaitis (29)

20/21 87-108 Butterfield (21) Butterfield (27)

21/22 89-77 Shermadini (23) Shermadini (29)

22/23 70-86 Huertas (22) Shermadini (25)

23/24 82-94 Shermadini (24) Shermadini (33

Uno de sus rivales ‘favoritos’ a domicilio El pabellón del Gran Canaria no es el que más veces ha conquistado el CBCanarias en partidos de la Liga Endesa desde su regreso a la máxima categoría nacional en la temporada 12/13, pero no está muy lejos de los que mejor se le han dado al equipo tinerfeño. Los aurinegros han ganado seis partidos en Las Palmas, siempre en el Gran Canaria Arena, instalación que se estrenó para un derbi en la temporada 15/16–. El registro no está nada mal. Pero hay otros destinos que han sido todavía más productivos. El que más, Santiago de Compostela. El Obradoiro ha caído derrotado ocho veces ante el Canarias como anfitrión desde la campaña 12/13. Con siete están Andorra, Zaragoza, Manresa y Bilbao. Con las mismas victorias canaristas que en Gran Canaria, se sitúa la cancha del Estudiantes. El número de rivales derrotados lejos de casa es de 25, incluyendo a Barcelona (2), Valencia (1) y Real Madrid (1)

