La Laguna Tenerife se desata en ataque y bate su récord de anotación desde el regreso a la élite

«Ven en el aro como una piscina», dicen en el baloncesto. Pues bien, este CB Canarias, el de la 24/25, lo ve, probablemente, del tamaño de las naturales de Bajamar. El equipo de Vidorreta, que tiempo atrás se sentía cómodo en marcadores más cortos, se ha destapado como un terremoto anotador. Tanto es así que, a la conclusión de la primera vuelta de la liga regular, La Laguna Tenerife ya ha alcanzado la cifra redonda de 1.500 puntos. A 17 partidos completados, la media es de 88,2 unidades por encuentro. Es decir, cifra récord al meridiano de la competición tras el regreso del club a la ACB en la 12/13.

En este apartado son claves dos jugadores en concreto: David Kramer y Marcelinho Huertas. Curiosamente, ambos coinciden en la cifra absoluta de puntos sumados en Liga Endesa (225). Es decir, entre el brasileño y el alemán aportan 500 unidades al equipo presidido por Félix Hernández, una tercera parte del total.

Marce y Kramer, eso sí, no están en igualdad absoluta de condiciones. Mientras que el veterano sudamericano ha participado en 16 compromisos, el alero nacido en Eslovaquia suma un encuentro más (17). La media del primero es de 14,1 y la del segundo de 13,2. El ex del Covirán Granada, no obstante, acumula menos minutos en pista (343 por 375), aunque en favor de Huertas en este duelo particular cuenta que su rol de generador de juego hace aún más meritoria su notable aportación anotadora. El de Sao Paolo reparte cerca de 7 asistencias por choque.

Gio Shermadini, líder en el apartado ofensivo en temporadas atrás, paga su irregularidad actual y se queda en la no desdeñable cifra de 174 puntos. Por delante del georgiano están Fran Guerra (un total de 185 para la media de 10,9) y Bruno Fitipaldo (193 y 11,4). En la parte baja de la aportación ofensiva sobresalen el ya desvinculado Diop y Lluís Costa, con 14 y 18 unidades, respectivamente.

Con ventaja sobre el segundo

En cualquier caso, y más allá del repaso a las contribuciones individuales, lo cierto es que el balance colectivo es extraordinario. Tanto que supera en 4,7 puntos el promedio del segundo puesto, los 83,5 de la temporada 19/20. Esos casi 5 puntos, que no parecen gran cosa si se analizan de manera independiente, pasan a ser un enorme salto cuantitativo al incluirlos en una muestra de 17 fechas y compararlos con los resultados de campañas pretéritas. Por ejemplo, entre los guarismos de las temporadas 19/20, 20/21, 21/22 y 22/23 hay solo 1,4 puntos de diferencia, la que hay entre los 82,1 de la 21/22 y los 83,5 de la 19/20.

Además, si se repasan los datos de forma cronológica (de abajo hacia arriba en la tabla) se percibe con claridad el aumento paulatino de los registros conforme han ido pasando las temporadas. Un ejemplo evidente del crecimiento deportivo de la entidad insular.

En el recuento se deben tener en cuenta dos consideraciones clave que tienen que ver con las campañas 16/17 y 20/21. En esas dos, a diferencia del resto, no eran 18 los equipos que participaban en la ahora Liga Endesa. En la 16/17 fueron 17 equipos, por lo que el meridiano de la competición baja a los 16 encuentros disputados. En la 20/21, mientras, la competición acogió a 19 clubes. Es decir, la primera vuelta concluyó tras la disputa de los primeros 18 compromisos ligueros. De ahí la necesidad de rescatar la media y no comparar desde los números absolutos.

El techo que dejó Eddie Phillips

Pese al brillante rendimiento ofensivo de La Laguna Tenerife en la 24/25, existe en el pasado del club un registro que se antoja inigualable. Al menos por ahora. En la 86/87, durante los años dorados del entonces CajaCanarias, el equipo comandado por José Carlos Hernández Rizo cerró la primera vuelta en la máxima competición nacional con una descomunal media de 94 puntos por partido en una Liga de 15 equipos. En la estadística es clave la figura del ala-pívot estadounidense Eddie Phillips, que acabó cerrando el curso con una aportación media de 32,6 puntos por partido (el mejor de la Liga en este apartado) y superando, él solo, la barrera de los 1.000 puntos.

