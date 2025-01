Vidorreta: "Estamos en el mercado, pero no tenemos urgencias"

Los planes del club para reforzar la plantilla y la oportunidad de acceder a la Copa del Rey como cabeza de serie fueron las principales cuestiones que abordó Txus Vidorreta en la previa del partido ante el Bàsquet Girona, el último de la primera vuelta de la Liga Endesa.

El entrenador aseguró que el Canarias tiene la intención de fichar para poder afrontar con más garantías la "dificultad del calendario a medio plazo", pero aclaró que aumentar el número de integrantes del grupo tampoco será imprescindible. "No vamos a fichar por fichar", advirtió Vidorreta, que pierde a Ilimane Diop, después de que el pívot pidiera su baja para poder incorporarse a otro equipo, y recupera a Jaime Fernández tras la grave lesión que sufrió en marzo de 2024. "Tenemos doce jugadores y estamos bien", indicó incluyendo al escolta madrileño. "Estamos tranquilos y sabemos que durante una temporada es más difícil encontrar jugadores que se adapten a tus necesidades, y estamos en el mercado, pero no tenemos ninguna urgencia".

Pase lo que pase, hay un jugador que tendrá más peso en la dinámica de la competición. No es otro que Kostas Kostadinov, el encargado de desempeñar la función que venía realizando Diop. Txus confirmó que la desvinculación de Ilimane no se produjo por interés del club. "La semana pasada nos dijo que quería encontrar un sitio en el que pudiera tener minutos con continuidad. Nosotros estábamos contentos con su trabajo, pero su concurso fue menor que en la temporada pasada porque ni Fran (Guerra) ni Gio (Shermadini)han tenido problemas físicos", apuntó el entrenador. "Le dijimos que no le íbamos a poner dificultades y que no éramos nosotros los que queríamos que se fuera", añadió. "Le dimos el permiso porque pensamos que Kostas está preparado para asumir el rol de tercer 5 de la plantilla y seguir su evolución como sustituto de Aaron (Doornekamp) y Tim (Abromaitis)".

En el plano colectivo, Vidorreta confesó que le gusta llegar a la Copa como cabeza de serie, pero también afirmó que no es algo que le obsesione. "Lo que más me interesa es la victoria. Sería acabar la primera vuelta con doce, con una buena dinámica ante una segunda vuelta que será exigente y estando bien situados para luchar por el palyoff", resumió Txus, al que le "interesa" ganar al Girona por el valor del resultado. "No nos obsesiona ser cabezas de serie", dijo.