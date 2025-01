David Kramer, licencia para tirar... y anotar

En una encuesta para resaltar a los mejores tiradores del CB Canarias en la élite aparecerían nombres como los de Sasu Salin y Kyle Guy, o también Kyle Wiltjer; más atrás en el tiempo los de Thad McFadden y Kostas Vasileiadis; el de Levi Rost en el regreso a la ACB. Incluso el de Germán González en una época anterior. Sin embargo, datos en mano, quien mejores números presenta es David Kramer. Y no solo por la cantidad de tiros que lanza desde el arco, sino también por el elevado acierto con el que lo hace.

Con el 5/8 firmado el domingo contra el Real Madrid, el internacional germano alcanza los 100 triples lanzados en los 16 encuentros que van de curso en la Liga Endesa. Una media de 6,25 lanzamientos por partido. Solo Darriun Hilliard (118), Yunio Barrueta (120) y Markus Howard (106) han sido más prolíficos que Kramer.

Pero es que esa elevada cadencia no está reñida con el acierto, toda vez que Kramer ha convertido 45 de sus intentos. Un 45% de efectividad que lo sitúa como en lanzador aurinegro más fiable de esta campaña, superando, entre los que generan cierto volumen, el 44,9% de Aaron Doornekamp (31/69), y el 42,3% de Bruno Fitipaldo (33/78).

En cómputos globales de la Liga Endesa 24/25 el nuevo exterior canarista es el jugador de toda la competición que más triples convierte: 2,81 por enfrentamiento, superando los 2,68 de Yunio Barrueta, que además juega cinco minutos más de media que el germano. En lo que a porcentaje de acierto se refiere, el de Kramer es el decimoquinto mejor registro de la ACB, si bien entre los 49 primeros de ese ránking no hay ningún jugador que lance tanto como el canarista.

Además, la del domingo no es la primera explosión este curso desde más allá del 6,75 de Kramer, que cerró el año natural de 2024 con una exhibición en Andorra: 6/12, todos ellos antes del descanso. Antes había alcanzado la media decena de aciertos ante el Barça, mientras que convirtió cuatro contra el Granada, el Valencia, el Joventut y el Lleida.

La mejora que ha experimentado Kramer desde el perímetro en su segundo año en la ACB es incuestionable. Con el Granada el alemán anotó, 45 triples después de 155 intentos. Ahora, en 17 partidos menos ya suma 40 y con un 45% de efectividad, nada menos que 14 puntos porcentuales más que con los que terminó su campaña en el Coviran. En esa campaña 23/24 solo en dos partidos llegó a los cuatro triples.

Va camino pues, Kramer, de convertirse en el segundo jugador de la historia canarista en alcanzar los 100 triples en una misma temporada dentro de la Liga Endesa. Ese tope lo estableció, en la 21/22, Sasu Salin, que en los 37 encuentros que disputó se paró exactamente en esas tres cifras, aunque con un 40,5% de puntería.

La mayor cadencia del club

La impronta triplista de Kramer es tan grande, que su cadencia desde el 6,75 no solo es de las más elevadas de toda la ACB 24/25, sino que no cuenta con parangón en la historia del CB Canarias en la élite. Con esos 100 triples lanzados hasta la fecha David realiza un intento cada 3 minutos y 12 segundos. Supera así los mejores registros de Sasu Salin, y también los de Guy y McFadden, triplista compulsivo, pero que en sus 15 partidos como canarista firmó un intento cada tres minutos y 44 segundos en cancha.

En lo que a acierto se refiere, Kramer también ocuparía lugares de privilegio en un supuesto ránking que registrara temporadas completas con al menos dos intentos por partido. Ahí el líder sería el canadiense Kyle Wiltjer gracias a su 47,8% (77/161) de la 21/22. Entre los jugadores con un periplo más corto dentro de la entidad aurinegra destacan Charles Jenkins (9/17 para un 52,9%), y especialistas puros como Nick Zeisloft (14/29 para un 48,3% en solo cuatro partidos), y especialmente Spencer Butterfield, que se fue hasta un 59,1% de puntería al convertir 26 de sus 44 intentos en la 20/21. Sin llegar a esas cotas, el Canarias ha encontrado a un nuevo referente en el tiro. n

Esas sobresalientes prestaciones de Kramer en su segunda experiencia en la Liga Endesa aumentan todavía algo más en sus presencias en la Basketball Champions League. El germano lanza casi con la misma cadencia que en la competición española (38 tiros en casi 126 minutos en cancha, lo que supone un triple cada 3’18’’), pero en cambio su fiabilidad anotadora crece. Así, su 21/38 coloca al alemán no solo como el quinto mejor porcentaje de acierto (55,3%) de todo el torneo continental, sino que convierte al canarista en el jugador –habiendo disputado al menos seis de los ocho partidos celebrados hasta la fecha– de la BCL 23/24 con más canastas de tres por choque: 3,5. El 8/11 contra el Saint Quentin y el 5/7 frente al Kolossos son sus mejores hojas de servicio en la BCL. Esos guarismos habrían sido mayores de no contar la excepción del choque frente al Saint Quentin de la primera vuelta, donde el germano no lanzó un solo triple tras 17 minutos de acción.

