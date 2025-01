Joan Sastre no teme al Barça: «No miramos los posibles cruces, somos ambiciosos»

La Laguna Tenerife celebró, tras vencer al Bilbao Basket, su clasificación matemática para la Copa del Rey de Baloncesto. Ahora, y con el corte de la primera vuelta a la vista, en el conjunto aurinegro centran todas sus energías en vencer este sábado al Básquet Girona para asegurarse así ser cabezas de serie. «Es algo que al principio de temporada todos hubiésemos firmado», afirma Joan Sastre al ser cuestionado por la notable primera parte de la temporada de su equipo.

«Estamos contentos por la trayectoria que llevamos. Estamos donde queríamos y, a falta de un partido, estamos peleando por ser cabezas de serie de la Copa», argumenta el balear, quien reconoce que, estando el Barça en la octava posición, la cuarta plaza no esgarantíaa de un cruce favorable porque «te pueden tocar algunos equipos que otras temporadas no estaban ahí». «No toca mirar eso, sino a nosotros mismos, que somos muy ambiciosos. No estamos pensando en posibles cruces, sino en intentar estar lo más arriba posible en la Liga», mantiene.

El Girona, un rival engañoso

Para echar el candado a la cuarta posición, claro, será fundamental vencer al Girona. Un equipo de la zona baja (es antepenúltimo), pero que pasa por un buen momento. «Son un rival peligroso», advierte Joan antes de matizar que, «si miras la clasificación, te puedes equivocar». «Llevan tres victorias seguidas y han cambiado de dinámica. Están en su mejor momento de la temporada y tendremos que estar preparados».

En el apartado particular, el escolta celebra encontrarse «bien» y «cómodo». «Intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda: a veces más ofensivo y a veces menos». Lo importante, dice el protagonista «es ir sumando y ayudar al equipo en los minutos en pista». «De momento estamos muy contentos en ese aspecto».

Finalmente, Sastre apunta que las lesiones están respetando al equipo aurinegro, a la vez que desea que siga siendo así «por mucho tiempo» y festeja el regreso de Jaime Fernández. «Sumaremos a un jugador importante».