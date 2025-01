Ilimane Diop pide salir y deja hueco para un fichaje

Movimiento de ficha asumible y hasta conveniente de cara a un futuro a corto o medio plazo. El CB Canarias anunció este martes la desvinculación de Ilimane Diop, una salida que se produce gracias al acuerdo de ambas partes y tras la petición del senegalés de poder abandonar el club aurinegro al presentársele una propuesta con la que teóricamente disfrutará de más minutos. Así lo aclaró el director deportivo Aniano Cabrera, que no puso ningún pero a esta marcha «planteada hace algunos días» toda vez que «por ahora la ausencia de lesiones, aquellas por las que llegó Ily hace un año», no está condicionando al roster dirigido por Txus Vidorreta. «Tener a jugadores que tienen en su cabeza el salir, no es lógico retenerlos», añadió la misma fuente.

Deja Diop la disciplina canarista tras haber saltado a la cancha en un total de 39 partidos desde su llegada el 2 de enero del pasado año. En ACB jugó 23 encuentros, con 162 minutos en los que anotó 63 puntos y capturó 35 rebotes para 57 de créditos de valoración. En España también tuvo 18 minutos en los dos duelos de la Copa del Rey de Badalona, donde aportó dos puntos y cinco rebotes. El senegalés tuvo algo más de presencia en la Basketball Champions League. En la cita continental jugó 14 choques para un total de 114 minutos, produciendo 53 puntos y cogiendo 24 rebotes para 64 de nota. Su mejor encuentro lo firmó el pasado curso contra el Peristeri en el Santiago Martín, con 23 minutos en cancha para alcanzar los 18 puntos (14/16 en tiros libres), a lo que añadió siete rebotes para 23 de valoración.

Esta desvinculación de Diop también se ha concretado porque el CB Canarias cubrirá en breve su limitación de cupos –sobre todo en la BCL– con la vuelta a las pistas de Jaime Fernández. Salvo imprevisto el madrileño podría debutar el sábado contra el Girona en el cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa, estando también listo para el estreno del Round of 16 del torneo europeo, fijado para el día 29. Se queda pues La Laguna Tenerife con 12 fichas profesionales, pero con la intención de acercarse, más pronto que tarde, a las 14 con las que inicialmente ideó la temporada.

Cabrera apuntaba a diversos medios locales que «ahora mismo no hay nada concreto» en lo que a fichajes se refiere, pero también admitió que el Canarias está «atento en el mercado para tratar de apuntalar al equipo de cara a la segunda vuelta» para fichar. «Pero de momento no hay nada que nos convenza», expuso el gerente canarista, que explicó igualmente que el club lagunero cuenta con cierto margen salarial ya que pese a «tener que asumir parte de la ficha» en la desvinculación de Ristic, «que contaba con dos años garantizados», sí ha logrado ahorrar con la desvinculación de Payton Willis primero y la de Ily Diop ahora. «Hace un par de semana hubo alguna opción, pero no salió; seguimos atentos por si surge alguna opción, pero no vamos a traer por traer», añadió.

Los plazos

En ese rastreo de mercado gran parte de los pronunciamientos apuntan a la llegada de otro interior, con el añadido de que el Canarias tiene libres las dos plazas de extracomunitario. La entidad aurinegra tiene hasta el 31 de enero para poder incorporar a algún jugador que milite actualmente en otro club de la ACB, mientras que en la BCL el plazo para fichar se extiende hasta el 7 de abril.