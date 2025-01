Txus: «Nuestra defensa ha bajado mucho»

Un trabajo a medias e insuficiente. Txus Vidorreta resaltó cosas buenas de su equipo ayer en el Movistar Arena, pero no escondió esa debilidad atrás, «a partir de la mitad del segundo cuarto» que supuso la tumba de su equipo. «Desde ahí y hasta el minuto 30 se mantuvo así», se lamentó el bilbaíno, que puso dígitos a su queja. «El Madrid anotó 64 puntos en 20 minutos, y así es imposible ganar», expresó en este sentido.

«Hemos comenzado bien», sí destacó el técnico del CB Canarias. «Queríamos jugar con un poco más de ritmo para tratar de sorprenderles, con posesiones más cortas y jugando en llegada. Estábamos defendiendo bien y tuvimos opción de abrir más diferencia en el segundo cuarto», dijo Vidorreta sobre la puesta en escena, resaltando también «la fe y la ilusión» de los suyos «para recuperar diferencias» cuando ya el Madrid había encarrilado su victoria. «Pero solo nos ha servido para acabar con una diferencia que nos permite de mantener la cuarta plaza, pero no para tener opciones de ganar», se lamentaba igualmente el vizcaíno. «Teníamos que haber estado algo mejor entre los minutos del 15 al 30 para tener más opciones reales», añadió.

Indicó Vidorreta varios debes más de los suyos en el Movistar Arena. En este caso en la parcela ofensiva. «Hemos estado blandos en finalizaciones de dos puntos y eso nos ha hecho perder confianza. Estuvimos mejores en el tiro de tres, pero anotamos muchos menos tiros de dos», comentó, para centrar en los errores de Huertas. «Esos tiros de Marce nos dan mucha confianza, pero no han entrado. Dio 11 asistencias, pero esas canastas de pull up han faltado, lo que nos hizo perder confianza en nuestra defensa y ser muy vulnerables, sobre todo en el juego llegando, cuando nos anotaron con mucha facilidad», argumentó. También habló el técnico aurinegro de cierta «frustración» en los suyos «por no estar anotando». «Eso nos impidió controlar situaciones que sabíamos que iban a jugar». n