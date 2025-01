Shermadini acaba de un plumazo con el runrún

Por mucho que su técnico se empeñara recientemente en insistir que el rendimiento de Gio Shermadini no le generaba mayor preocupación, lo cierto es que las actuaciones del poste georgiano venían diciendo lo contrario. Por números y por sensaciones. Porque no había casi rastro de ese jugador determinante de años atrás, cuando recibía debajo del aro o cuando ejecutaba el pick and roll con su socio Marcelinho. Esas comparaciones se han convertido, precisamente, en el peor enemigo del interior canarista y también en el germen de un murmullo constante desde la grada.

La afición, casi siempre soberana, contaba con otro argumento que reforzaba ese disgusto, el numérico. Y ahí, poco se puede debatir, a pesar de que la pintura canarista se haya mantenido bien alimentada gracias a la producción de Fran Guerra. Consecuencia, seguramente, del inconformismo que, para bien o para y como esas comparaciones del anterior Gio con el actual, ha crecido en la malacostumbrada parroquia aurinegra.

Pero ayer, Shermadini recuperó su mejor versión. O al menos se acercó bastante a ella. A aquella que no admite discusión ni runrún alguno. Ni por cifras ni por sensaciones. El georgiano apareció primero para sostener a su equipo cuando peor lo pasaba en el segundo acto, y fue también actor principal en el despegue previo al cuarto final. Lo hizo casi sin mácula (7/8 en tiros de dos y 2/2 en libres)... y con mucha valentía, ya que lejos de limitarse a finalizar solo cuando recibía debajo de canasta, o incluso rehuir cualquier posibilidad de intentar el lanzamiento y sacar la pelota, también se atrevió a dar las mayores zancadas que ha mostrado en mucho tiempo para encarar a su par y acabar resolviendo bajo el aro.

Lo hizo para irse a 24 de valoración. Más que los minutos que estuvo en cancha, y equilibrando el flojo choque de Fran Guerra. Aunque sea en una cuota un tanto menor respecto a las anteriores, que La Laguna Tenerife haya logrado su novena clasificación para la Copa también hay que agradecérselo a Shermadini.