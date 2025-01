Con la Copa del Rey al alcance de la mano. La Laguna Tenerife recibe esta noche al Bilbao Basket en el segundo de dos duelos ligueros en el Santiago Martín en apenas 48 horas. En este, de haber victoria, se sellaría de forma matemática la el billete para la Copa, que se celebra en Gran Canaria el fin de semana del 13 al 16 de febrero.

Allí estará, con casi total seguridad, la escuadra dirigida por Txus Vidorreta. Solo faltaba saber cuándo y el triunfo del jueves frente al Casademont Zaragoza por 106-97 dejó a los aurinegros con una certeza para el duelo frente a los bilbaínos. Ahora solo dependen de sí mismos. Si hay alegría esta noche, será doble: sumar la undécima victoria de la temporada en Liga y, más importante esta vez aunque sea una consecuencia, certificar la presencia en un torneo siempre emocionante y al que los insulares apuntan, incluso, a ser cabezas de serie.

La derrota, aunque indeseada, también podría acabar en clasificación matemática siempre y cuando se cumplieran algunos requisitos. Por ejemplo, que tampoco ganara Baskonia –que juega contra el Leyma Coruña–, pero sí lo hicieran el Baxi Manresa –se mide al UCAM Murcia– o el Casademont Zaragoza –que visita al Unicaja–, o los dos últimos.

También valdría que, en caso de ceder el Barcelona en los enfrentamientos entre catalanes frente al Basquet Girona, primero, y el Joventut de Badalona , después, también cayera alguno de los siguientes equipos: el Baskonia, el Manresa o el Zaragoza. Si de esos tres cedieran todos o más de uno, el desenlace también sería feliz para la entidad aurinegra.

Pero celebrar perdiendo no gusta. No es propio de un equipo competitivo y ambicioso como este Canarias y, por qué no reconocerlo, duele la cabeza de solo pensar en las combinaciones necesarias para asegurar la Copa en caso que Bilbao Basket asalte el feudo insular. Mejor es siempre ganar y evitar así el desespero.

Para que los Reyes Magos se adelanten y dejen en el Santiago Martín un billete de avión a Gran Canaria será necesario redoblar esfuerzos. Por ahí pasa el hándicap de los insulares quienes, eso sí, reciben a un rival que también compitió el martes. Lo hizo con victoria por 82-74 frente al Andorra.

Con el esfuerzo reciente mermando a los dos conjuntos, en las filas locales destaca la situación de Marcelinho Huertas, al que se vio incómodo ante el Zaragoza pese a que anotó 15 puntos y se fue a 17 de valoración. Tras el choque, Vidorreta reconoció haber tenido que dosificarlo porque no se encontraba al cien por cien. Fitipaldo asumió la responsabilidad y, estelar en el tercer periodo, rozó los 27 minutos en pista. Kramer, Scrubb, Sastre, Abromaitis y Guerra superaron los 20 y Doornekamp y el propio Marce los rondaron. Que acusaran el esfuerzo sería lo más natural.

El Bilbao, dirigido por Jaume Ponsarnau, marcha undécimo (6-8) y solo ha sumado dos triunfos a domicilio, frente al Coruña y al Granada, dos conjuntos de la zona baja. Entre sus filas destacan el excanarista Tomasz Gielo y el gigante islandés Tryggvi Hlinason, que promedia esta campaña 14 puntos y 15,9 créditos de valoración.