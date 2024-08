Payton Willis llega a La Laguna Tenerife para ponerse en verde

Con hambre de victorias. Payton Willis, el único fichaje de cierto riesgo de este La Laguna Tenerife 24/25, llega con ansias de ganar. Aquellas que apenas ha podido colmar en sus últimos temporadas. Las mismas que sí ha conseguido saciar el cuadro aurinegro en su época más reciente. El norteamericano quiere contagiarse de la dinámica positiva del club lagunero.

En sus seis últimas temporadas Payton Willis ha acabado siempre con un balance negativo de victorias y derrotas. Primero en hasta tres universidades diferentes (Vanderbilt, Minnesota y Charleston), y más recientemente en su periplo en Europa, tanto en Israel como en Italia. En la Lega, hace apenas unos meses, estuvo muy cerca de romper esa racha, pero tras su 15-15 en la fase regular con el Estra Pistoia (más el 0-1 en Copa), su equipo caía por 0-3 en el playoff de cuartos.

En total 67 triunfos y 99 derrotas desde que arrancara la campaña 17/18 en Vanderbilt. Quizá hastiado de no poder celebrar con la asiduidad deseada, y a la vez avalado por sus notables prestaciones en la Lega (15,7 puntos, 3,9 rebotes y 2,2 asistencias), Payton ha decidido darle un punto de inflexión a su carrera llegando "a un club que es conocido por ser ganador" como La Laguna Tenerife.

"Personalmente vengo de unos últimos cinco o seis años en los que he perdido mucho, pero en los que también he aprendido muchas lecciones de esas derrotas", reconocía ayer en su presentación Willis, que tratará de aprovechar "esta bonita oportunidad" que se le presenta en la Isla. "Obviamente proponerme ganar más partidos supone una pequeña presión, pero yo lo que quiero es aprender, mejorar y competir", expresó en varias ocasiones.

Es por eso que Willis lo tuvo claro este verano. Sin asustarle "esa presión" de subir el nivel para estrenarse en la Liga Endesa, y además hacerlo sin ningún tipo de colchón de seguridad en un conjunto llamado a repetir en la zona noble. Convicción que el escolta demostró al decantarse por la oferta que Aniano Cabrera puso encima de la mesa de su representante. "Cuatro o cinco equipos de la ACB se interesaron por mí [trascendieron los nombres de Granada y Zaragoza], pero mi agente me dijo claramente que La Laguna Tenerife era la mejor opción", reconoce el de Fayetteville. El escenario que considera ideal para dejar atrás sus números rojos y ponerse en verde.

Aún así, obstáculos a superar no le faltarán. Por un lado, una mayor complejidad en los sistemas que profesa su nuevo técnico Txus Vidorreta. "Me he ido adaptando un poco al baloncesto europeo, y ahora espero encajar en este equipo", señala Payton al respecto. También, como teórica referencia exterior del equipo, se enfrentará al reto de hacer desaparecer las alargadas sombras de Sasu Salin y Kyle Guy. "Vi bastantes partidos la temporada pasada y sé que eran dos jugadores importantes. Pero me centraré en ser yo mismo, y eso me debe traer buenos resultados", expone sobre posibles comparaciones.

Tras menos de dos semanas de trabajo con su nuevo equipo, Willis no se atreve a hablar de "rol en concreto", pero sí apunta que su "especialidad es crear buenos lanzamientos". "Tanto para mí como para mis compañeros, y competir en defensa y en ataque para ayudar a ganar", puntualiza el estadounidense, que si bien se ve capaz de "jugar tanto de tres como de uno", sí admite que donde "mejor" se siente "es como escolta".

El de Willis es el fichaje de riesgo de La Laguna Tenerife 24/25. El único que no sabe de primera mano lo que es el baloncesto español. Condicionante que le obligará a una mayor y más rápida necesidad de integración. Las sensaciones iniciales parecen positivas. "Me he sentido muy bienvenido aquí y he comprobado que la química es muy buena, tanto dentro como fuera de la cancha", expone el escolta, deseoso de estrenarse ya el sábado en el amistoso frente al Baskonia.

Unas ansias alimentadas por las sensaciones vividas por los nuevos en el entreno a puertas abiertas de este miércoles. "Fue increíble, había más gente de lo que me imaginaba y desprendían una gran energía. Tengo ganas de que nos la den en los partidos de casa y empezar a ganar aquí, con nuestra gente", añadió. A poco que Payton cumpla sus deseos, la simbiosis con la grada será patente.