Ruptura amistosa del Canarias con Dusan Ristic

Trece meses después de que fuera anunciado como fichaje con un contrato de dos temporadas de duración, Dusan Ristic dejó de pertenecer al Canarias. Se trata de una baja que no rompe la planificación de La Laguna Tenerife. Más bien es al contrario. Entraba dentro de lo previsto. Solo faltaba definir si se iba a producir de manera definitiva o con una cesión a otro equipo.

La ruptura se veía venir. De hecho, el pívot serbio no llegó a completar la campaña 2023/24 con el Canarias. A finales de febrero hizo las maletas para unirse a préstamo a un conjunto de LEBOro, el San Pablo Burgos. Se daba por sentado que, una vez finalizada esa etapa, tampoco iba a encajar en los planes del técnico Txus Vidorreta. Y así ha sido. Dusan ya es un excanarista.

El club tinerfeño publicó la noticia indicando que las partes habían llegado a «un acuerdo para separar sus caminos». El Canarias aprovechó el momento de la despedida para «agradecer el compromiso y profesionalidad del jugador serbio durante su etapa en la Isla» y le deseó «la mejor de las suertes en sus próximos retos».

La participación de Dusan en el Canarias fue discreta. Su media de puntos fue de 7 y de rebotes de 3,2 a lo largo de 17 partidos de la Liga Endesa. Luego, en la Basketball Champions League sí consiguió mejorar sus registros:9,7 puntos y 5,3 rebotes en los tres encuentros que disputó en la BCL.

La de Ristic no ha sido la única baja anunciada por el Canarias este verano. Tampoco continúan Sasu Salin, Elgin Cook, Édgar Vicedo, Kyle Guy y Álex López, aunque estos casos son diferentes, ya que ninguno tenía contrato firmado para el curso venidero. El club no ejecutó las opciones para renovarlos o simplemente ellos quedaron libres tras finalizar sus compromisos laborales. No fue necesario alcanzar un acuerdo para la rescisión como sí pasó con Dusan.

En el apartado de altas, la plantilla ha quedado reforzada con el base Lluís Costa, los exteriores Thomas Scrubb y David Kramer – canadiense y alemán–, y con el escolta estadounidense Payton Willis. Costa dio el paso con la fórmula de dos temporada más una. Entretanto, con Scrubb y Willis se acordó la opción de una campaña con otra opcional. El fichaje de Kramer es por un solo un año.

El tránsito del pasado ejercicio al 24/25 dejó las renovaciones de cuatro jugadores, Marce Huertas (2026), Gio Shermadini (2025), Bruno Fitipaldo (2026 y otro opcional) e Ilimani Diop (2025).

En resumen, trabajo adelantado por parte del director deportivo Aniano Cabrera con vistas a la próxima campaña de La Laguna Tenerife en la ACB y la Liga Endesa. En principio, plantilla cerrada.

La pretemporada arrancará el 16 de agosto con los reconocimientos médicos. Los chequeos llevarán a cabo en las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Rambla. Hospiten será, por duodécima campaña consecutiva, la responsable de los servicios médicos oficiales del club tinerfeño en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

Hospiten tendrá presencia en la pernera derecha del pantalón de la equipación oficial de ACB de la primera plantilla y en la del filial, recién ascendido a Tercera FEB.