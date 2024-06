Édgar Vicedo abandona el Lenovo Tenerife

Édgar Vicedo no formará parte del proyecto 24/25 del Lenovo Tenerife. El ala pívot no seguirá en cuadro canarista la próxima temporada, una vez que el club aurinegro ha anunciado que no ejecutará la opción de continuidad que contemplaba la vinculación entre ambas partes.

Los números de Vicedo

El jugador madrileño concluyó el curso 23/24 disputando un total de 42 partidos entre la ACB y la Basketball Champions League, en los que promedió 1,9 puntos y 1,2 rebotes para una valoración media de 2,7 créditos por encuentro, en los 7,8 minutos de los que dispuso por choque.

Édgar Vicedo / Agencia LOF

El club canarista ha agradecido a su ya exjugador "su compromiso y aportación al día a día del equipo para hacer posibles los objetivos de la temporada"; y le ha deseado "la mejor de las suertes en su futuro profesional y personal".