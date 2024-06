El CB Canarias llama a los suyos

El CB Canarias activará desde hoy la venta de abonos para la temporada 24/25. La campaña estará operativa tanto para la renovación del abono del curso pasado; como para aquellos aficionados que deseen abonarse por primera vez y que podrán adquirir su pase en los asientos libres. El abono 24/25 incluirá 20 partidos: los 17 en casa de la fase regular de la Liga Endesa, más los tres duelos de la fase de grupos de la BCL, al margen de no tener que pagar en los tres Días del Club y los tres Medios Días del Club, que la entidad fije.

Los precios

El abono podrá adquirirse desde 150 euros para adultos, 75 euros para jóvenes (de 4 a 17 años) o 90 euros para estudiantes, mientras que la cuantía más alta será de 405 euros para adultos en la Grada Baja Lateral (530 para nuevas altas) y 220 para los jóvenes (300 para los nuevos). Se trata de los mismos precios que el curso pasado, si bien para este ejercicio el club no contempla –al menos no lo ha explicitado– que el abonado tampoco pague en la hipotética serie por el título en la ACB, ni en los duelos adicionales (play-in, Round of 16 y playoff de cuartos) de la Champions.

Sorteo

Entre las ventajas que tendrá el abonado, el club canarista ha preparado un macrosorteo que incluye estancias en hoteles, televisores, billetes para desplazamientos en barco, torres de refrigeración y regalos varios, a los que podrán optar todos aquellos que renueven o adquieran su pase antes del 12 de julio. Además, todos los abonados 24/25 dispondrán de un descuento sobre el repostaje que realicen en las estaciones de servicio DISA, al igual que tendrán acceso a una promoción para adquirir la camiseta de juego de la próxima temporada sublimada de fábrica con el nombre y dorsal que el abonado elija, a 49,95 euros para adultos y de 59,95 para niños (camiseta y pantalón). La promoción estará vigente hasta el cierre de la campaña de abonos y se limitará a una camiseta por abonado.

Los plazos

En cuanto a los plazos, la renovación del abono estará operativa hasta el 30 de agosto, fecha en la que los abonados del curso 23/24 que no hayan sacado su pase, perderán su asiento. La campaña está abierta también a nuevos abonados, siempre y cuando deseen abonarse en cualquiera de los asientos que estén libres. Mientras, el martes 3 de septiembre está destinado a los abonados que deseen cambiar su asiento, previa renovación de su abono. Esta fase estará abierta tanto a los que hayan renovado como a los nuevos que se hayan abonado y deseen buscar una mejor ubicación.

Cómo renovar

La renovación del abono podrá tramitarse online a través de www.cbcanarias.net, y sin gastos de gestión. Aquellos abonados que hagan su trámite via online, podrán descargarse en su dispositivo móvil el abono en código QR y será perfectamente válido para usarlo en cada partido en lugar del abono físico. Si lo desean también pueden pasar por las oficinas a recoger el abono físico. La renovación podrá realizarse también de manera personalizada en las oficinas del club, situadas en la planta baja del Santiago Martín.

También por banco

Aquellos abonados de la 23/24 que quieran proceder a la renovación de su asiento sin necesidad de personarse en las oficinas y hacerlo vía email, podrán tramitar su abono haciendo el ingreso correspondiente en las cuentas de Cajasiete ES72 3076 0010 0720 2389 4724 o La Caixa ES74 2100 6952 5322 0028 8048; y enviando luego el justificante de ingreso a secretaria@cbcanarias.es indicando nombre, apellido y DNI de cada abonado.

Descuentos

La oferta de abonos incluye también precios especiales para estudiantes, concretamente en la Grada Alta. Por otro lado, el club fija los habituales descuentos para jubilados, desempleados, discapacitados, así como para el cuarto miembro de la unidad familiar. Estas promociones no son acumulables. Todos los que deseen acogerse a cualquiera de estos descuentos deberán tramitar su abono de manera presencial y acreditar cada circunstancia, salvo en el caso de los aficionados que ya el año pasado sacaron su abono acogiéndose al descuento para jubilados y discapacitados, que podrán hacerlo esta vez de manera online etiquetando la pestaña pertinente en el proceso de renovación.

Liberación de asiento

Aquellos abonados que se hayan acogido durante la temporada 23/24 a la opción de liberar su asiento, tendrán el descuento pertinente. La herramienta de Bacantix se lo aplicará de manera automática en la renovación online. Para cualquier duda con respecto a los precios, descuentos y demás detalles, los interesados pueden ponerse en contacto con el club vía telefónica, en días laborales de 10 a 14 horas (922-253684) o bien vía email, a través de secretaria@cbcanarias.es.

Pago fraccionado

El club ofrece a sus aficionados la posibilidad de fraccionar el pago del abono en hasta un máximo de seis pagos con el mes de diciembre como último plazo. El número exacto de pagos dependerá del momento en que se tramite el abono. Los interesados podrán acogerse al servicio del fraccionamiento del pago no solo de manera presencial, sino también vía online. En caso de incumplimiento de pagos en los plazos estipulados, el club se acogerá a su derecho de suspender el abono. También habrá un abono párking, en el garaje del Santiago Martín, a un precio de 28 euros.