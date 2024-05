Actitud, predisposición y una sonrisa para salir adelante en el Lenovo Tenerife

En su hoja de servicio una asistencia, un robo y dos faltas provocadas. De sobra para llevarse la ovación de la grada al irse al banco. Relegado casi todo el año a un papel residual o, directamente, fuera de las convocatorias, Álex López se desquitó el miércoles colaborando en el triunfo ante el Unicaja. Una aportación con mucho de empeño, fortaleza mental... y una sonrisa.

"Su actitud es positiva cada día". Así ha definido Txus Vidorreta en varias ocasiones -la última de ellas el miércoles- el día a día de Álex López. Su último peón y hasta al que hace unos días solo le había dado, entre todas las competiciones, menos de 27 minutos en 49 encuentros oficiales. Datos desalentadores para prácticamente cualquier jugador profesional. Más aún para un baloncestista en plena madurez (cumple 33 años el miércoles) y que llegaba a este curso con 141 encuentros en ACB.

Hasta el miércoles el base lagunero era el jugador profesional de la ACB con menos minutos del presente ejercicio liguero. Apenas 8'52'' Pero su actitud, su constancia, su predisposición, y su aceptación de un determinado rol le han permitido no venirse abajo. Todo eso, y su sonrisa. Aquella con la que este viernes se presentó en la sala de prensa del Santiago Martín; y también la que se le tuvo que dibujar -al menos internamente- cuando al ser sustituido a cuatro minutos del final del último encuentro de la ACB se llevó la ovación de la grada por su denodada labor de abnegado obrero. "Teníamos bajas y durante el partido se fue complicando todo aún más, pero fuimos capaces de aportar todos. Estamos contentos de poner un granito de arena y ayudar. Sienta bien, la verdad", comenta, en un plural mayestático, el exterior isleño.

Lejos de arrogarse méritos, López deja claro que su producción ante el Unicaja no fue ni "una locura" ni "ninguna maravilla", pero en cambio sí se queda con "lo positivo de que alguna vez se vea" reflejado lo que hace de forma habitual, ya que dentro de un papel secundario Álex prioriza "valorar el día a día" pese a apenas jugar. "Trato de estar preparado siempre, porque nunca sabes cuando puede llegar ese momento. Ahora se han dado esas circunstancias para poder ayudar", añade el exterior isleño.

Un esfuerzo comúnmente sin premio y en confrontación directa con una posible dejación de funciones que López trata de mantener convenientemente apartada. "Desde luego que fácil no es. Ha sido complicado y está siendo complicado, porque los deportistas queremos jugar; es lo que más nos gusta y apetece", reconoce y a la vez argumenta el integrante del plantel canarista. En este sentido Álex ha intentado "llevar de forma positiva" esta situación, "sacando cosas buenas y tratando de ayudar en lo poco que pudiera; a veces cuesta, pero días como el miércoles ayudan a llevarlo mejor". Un camino en el que resultan claves "una actitud y una predisposición adecuadas".

Trabajo "muchas veces más" de enfoque mental "que deportivo" con el objetivo de "gestionar de una manera adecuada" su situación. "Físicamente siempre me he encontrado bien, pero mentalmente no es tan sencillo estar todos los días trabajando para algo que sabes que no va a llegar; es complicado", insiste el lagunero, que da un enorme valor a "ayudar" incluso "en las pequeñas cosas".

Labor oscura, casi invisible y sin apenas protagonismo que no hacen, sin embargo, que López reniegue de esta segunda etapa en el CB Canarias. "No me puedo arrepentir nunca de estar en este equipazo, con esta afición, en mi casa... Lógicamente querría jugar más, como todo el mundo, y no estoy cómodo con la situación, que no quiero quedar como complaciente. Pero sabía al rol al que venía, lo entiendo y lo respeto", explica el tinerfeño para el que es un honor "poder compartir cancha con este grupo de jugadores y personas". "Es que hemos llegado a la final de la Champions; no me puedo quejar", añade.

Reforzado por sentirse -y ser importante- ante el Unicaja, Álex López tiene ahora, más si cabe, motivos y ganas para seguir aportando en el día a día en las semanas que restan hasta final de temporada.