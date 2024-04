Sastre: "Si jugamos como en el tercer partido ante el Tofas, tendremos mucho ganado"

A pocas horas de su semifinal contra el Peristeri en el Lenovo Tenerife tiene claro lo que deben hacer para meterse en la final de la Basketball Champions League. "Tenemos buenas sensaciones hemos practicado bien sabemos lo que hay que hacer y que hay que parar a sus principales focos, mientras que en ataque hay jugar como lo llevamos haciendo todo el año. Esperemos que nos salgan bien las cosas, sobre todo en defensa, que es una de las claves del partidos", ha comentado el mallorquín tras la última sesión preparatoria de este viernes por la mañana.

Ese plan de partido del que habla Sastre podría ser, perfectamente, el repetir las prestaciones defensivas puestas en escena en el tercer encuentro de cuartos contra el Tofas. "Sí jugamos como en ese partido sería clave... Fue determinante la defensa, ya que el Tofas tenía tiradores muy parecidos a los del Peristeri, y logramos pararlos a base de una muy buena defensa colectiva. Eso nos haría tener mucho ganado", argumentó el de Inca.

A la hora de poner nombres propios encima de la mesa, Sastre habla que "obviamente" la gran preocupación será "Joe Ragland". "Tiene mucho el balón en sus manos y debemos intentar que esté incómodo, porque si le dejamos jugar es muy peligroso", expresa el balear, sin olvidar a "sus otros exteriores, que también pueden ser un foco". "Van a asumir responsabilidad pero debemos tratar de que sus tiros sean malos. Si lo logramos, tendremos bastante hecho", añadió el jugador canarista.

Sastre, mientras atiende a los medios en el Belgrado Arena / El Día

Pese a esta receta teórica, deja claro Sastre que la de Belgrado "es una Final Four un poco más abierta que las anteriores, por lo que no hay un claro favorito". "Puede pasar cualquier cosa en las dos semifinales, pero ojalá podamos pasar nosotros", señala el de Inca, que tampoco se atreve a vaticinar qué versión se verá este viernes de él: "La que necesite al equipo en ese momento". "Me da igual lo que haga yo a nivel individual, ya que si logramos la victoria seré el más contento de todos; no importa si tengo que meter tiros o defender", explicó Joan, que pidió el aliento "de la afición, sobre todo cuando las cosas no salgan del todo bien, para que ayuden a cambiar las rachas negativas".