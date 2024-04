Félix Hernández: «Si llegamos a 5.000 aficionados ya sería un éxito»

Resignado, pero a la vez orgulloso por la respuesta de los suyos. Félix Hernández, presidente del CB Canarias, ha lamentado que la organización de la Final Four de la BCL en un enclave como Belgrado, y el cambio de fechas a última hora, pueda restar ambiente a la definición del título en la competición dependiente de la FIBA. «Que se haya adelantado es algo que nos hizo polvo, porque había aficionados que cogieron vacaciones para la primera semana de mayo y se han quedado colgados», ha señalado el dirigente aurinegro, que puso como ejemplos concretos los casos de dos de sus hijos.

Con los equipos españoles muy limitados para desplazar a sus seguidores, Hernández cree que la Final Four la puede salvar «la respuesta de los aficionados locales». «Entre los cuatro equipos vamos a reunirnos como unas 2.000 personas, que no está mal para ser Serbia y un viaje tan precipitado para todos», comenta el dirigente, para el que «si se llega a 5.000 aficionados, ya sería un éxito». En este sentido el máximo rector canarista piensa que siendo Belgrado «una ciudad en la que se respira baloncesto, al final la gente se va a interesar», aunque no olvida el hándicap que supone tener que llenar «un pabellón para 22.000 personas». «Está bien salir de España o de otros países como Grecia, vamos a darle un voto de confianza a la FIBA y a la BCL, y esperemos que todo salga bien», añadió en modo desiderativo.

Donde no tiene duda alguna Hernández es en la respuesta de la afición de su equipo. «Pese a la precipitación ha salido todo bien», indica el presidente aurinegro, que «no esperaba» llenar un chárter con más de 150 aficionados. «Éramos optimistas de ocupar la mitad del avión, pero al final creo que si hubiésemos tenido otro avión, también lo habríamos llenado», comentó para cifrar de nuevo en «más de 200» los seguidores que apoyarán al CB Canarias en el Belgrado Arena.

Cuestionado por lo deportivo, para Hernández «no hay un favorito». «Estamos muy mermados a nivel de lesionados, pero los jugadores van a darlo todo», expresó antes de señalar que «al menos a las semifinales, va a ser complicado que lleguen» ni DoornekampSalin. «Lo van a intentar, pero mirando los riesgos porque por intentar que jueguen el miércoles hace que igual los perdamos para el resto de la temporada. Los médicos y los jugadores lo hablarán, pero está el resto para competir, por lo que no podemos lamentarnos ni poner excusas», analizó el directivo canarista.

Por último, Hernández destacó del Peristeri que se encuentra «en un buen momento de forma», algo que le ha llevado a «la tercera plaza de la liga griega». «El haber jugado ya entre nosotros no será ni bueno ni malo, pero sí pienso que veremos un partido más trabado por el conocimiento que tiene uno del otro», dijo para concluir.

Suscríbete para seguir leyendo