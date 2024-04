Centenario en los Balcanes

«Creo que fue cuando jugamos ante la Cibona... Fuimos en guagua y casi no llegamos; solo tuvimos 30 minutos para calentar. Ganamos por bastante diferencia, y aunque no fue un buen comienzo, al final todo salió bien ese año». Así se expresa Tim Abromaitis cuando se le pregunta si recuerda su debut en la BCL, un estreno que se produjo el 18 de octubre de 2016 y que meses más tarde derivó en el título continental del cuadro lagunero. «Es uno de los mejores recuerdos de mi carrera, y algo muy especial para ese grupo que había ese año», rescata sobre lo ocurrido el 30 de abril de 2017 en el Santiago Martín tras vencer al Banvit.

Ahora, siete años y medio después, y en un enclave en el que, como en Zagreb, el baloncesto es religión, el ala pívot canarista está de celebración, toda vez que se apresta a cumplir, contra el Peristeri, una cifra redonda: 100 duelos jugados. Un guarismo que Tim alcanzará gracias, sobre todo, a su presencia con el conjunto lagunero, con el que por ahora suma 87 de estos choques: 20 en la 16/17, 16 en la 17/18; 19 en la 18/19; 17 en la 21/22; y 15 (más el de mañana) en la actual campaña. Los otros 12 los disputó con el Unicaja en el ejercicio 21/22.

«No sabía que estaba cerca de conseguirlo», admite Abromaitis sobre esta marca a la que prefiere dejar en un segundo plano. «Es un honor, sí; algo guay y de lo que tendré un recuerdo, pero ahora mismo no pienso en eso, estoy concentrado en los partidos para tratar de ganarlos», deja claro el norteamericano. Lo que no esconde Tim es que «no habría mejor forma» de celebrar estos 100 partidos (101 el domingo) «que con un título». «Sería la manera perfecta» de, además, cerrar un círculo que se abrió no muy lejos de Belgrado.

Con seis campañas de experiencia en el torneo auspiciado por la FIBA, y otras dos en la Euroliga en las filas del Zenit de San Petersburgo, Abromaitis puede hablar con perspectiva de la evolución de la BCL. «En mi opinión ha mejorado y crecido mucho por el nivel de los equipos de toda la competición, el formato del torneo, la Final Four... a mí me gusta mucho».

La posible ausencia en los partidos de Belgrado de Aaron Doornekamp hará que Abromaitis multiplique sus funciones y su protagonismo. «No sé si Aaron llegará o no», comenta Tim, convencido «sí o sí» de tener que «entrar con más ganas y fuerza que nunca para ganar ese partido» de semifinales.

Tarea de intendencia y batalla para suplir esa posible ausencia de su compañero de puesto, pero sin obviar el daño que pueden hacer los cuatros del Peristeri desde el perímetro. Kaselakis, con cuatro triples en el partido jugado en Atenas, es el mejor ejemplo de ello. «Sí, es verdad, y de hecho ya lo hemos visto en el scouting, y es algo que tenemos que corregir», apunta el de Waterbury. Y para Abromaitis esa vía de agua se cierra «con esfuerzo de todo grupo en la defensa». «Debemos movernos mejor y compartir ese rol de defender todos. Sabemos que tienen tiradores y un muy buen base como Ragland. Tenemos que defender como un equipo», asevera el aurinegro.

Implicación extra que no se negocia, tal y como ocurriera en el tercer partido frente al Tofas. Independientemente de si en el conjunto heleno estará o no presente Trevor Thompson. «Últimamente está jugando bien y es una amenaza en su ataque, y si él no está supongo que cambiarán un poquito. Pero eso es algo que no sabemos, por lo que tendremos que contar con él», añade Tim.

Suscríbete para seguir leyendo