El Lenovo Tenerife, a Belgrado con combustible de alto octanaje

La ya de por sí corta rotación por la que se suele decantar Txus Vidorreta ha quedado aún más limitada tras las lesiones de Jaime Fernández, Aaron Doornekamp y Sasu Salin. Para Marce Huertas, sin embargo, no hay excusa, ya que el base brasileño ve a los suyos con el tanque suficientemente lleno para poder optar al título en Belgrado.

No parece contar el Lenovo Tenerife, al menos a priori y sobre el papel, con los condicionantes ideales para afrontar en la mejor situación la Final Four de Belgrado. No tanto por su reciente trayectoria deportiva en 2024, sino más bien por la cantidad de efectivos con los que cuenta. Y es que a la baja de larga duración de Jaime Fernández se han unido las de Aaron Doornekamp y Sasu Salin. Ambos de una gravedad mucho menor que la sufrida por el madrileño, pero con el serio riesgo de que ninguno de ellos pueda ayudar al cuadro lagunero en la cita de este fin de semana.

Esas ausencias que han ido llegando en cascada y la necesidad de disputar el tercer encuentro del playoff de cuartos de final contra el Tofas Bursa -trámite que se ahorraron tanto el Unicaja como el UCAM Murcia- provocarán que el conjunto de Txus Vidorreta, y en concreto varios de sus jugadores -la mayoría ya con una edad deportiva bastante avanzada-, lleguen con una cierta sobrecarga de minutos a la fase definitiva de la BCL 23/24.

Son siete los encuentros que acumula el CB Canarias en su contador -en un total de 47 en lo que llevamos de curso- en 21 días, aquellos que fueron desde la visita al Zunder Palencia a la del Valencia de este pasado domingo. El saldo, cinco victorias y solo dos derrotas, con el premio de seguir enganchado a la pugna por la cuarta plaza en la ACB, y con el pasaporte a la lucha por el título en la BCL. Pero también con el peaje de cargar sus piernas.

En esa serie reciente, y con las limitaciones ya referidas, Txus Vidorreta se ha visto obligado a apretar algo más de lo habitual a algunos de sus jugadores. El ejemplo, los casi 180 minutos que suma Marce Huertas en estos siete últimos partidos. "Ha jugado 22 minutos y con él en cancha el equipo ha hecho -2; lo hubiéramos necesitado mucho más en el campo, pero no era el día para que jugara 35 teniendo una Final Four el viernes. Si tiene que jugar 35, que lo haga el viernes", expresaba el técnico canarista el domingo por la tarde tras la derrota en La Fonteta.

Ahora, el brasileño y su eterna juventud recogen el guante. "Hay que estar preparado siempre", responde el paulista al hacerle partícipe de las palabras de su técnico y cuando se le cuestiona por si se diera ese hipotético caso de descansar solo cinco minutos en el enfrentamiento contra el Peristeri. "En estos partidos no hay que medir nada y estar preparados para cualquier tipo de guion; tenemos que estar a tope", añadió el brasileño.

Huertas puso encima de la mesa un ejemplo relativamente cercano y paralelo a la situación que vive en la actualidad. "Ya el año pasado en la Copa del Rey jugamos tres partidos seguidos y estuve muchos minutos en pista", señaló sobre esos tres duelos celebrados en Badalona en menos de 48 horas y en los que sumó más de 67 minutos. Incluso, en la Final Four de Málaga el base promedió más de 27 minutos entre semis y final. Si su rendimiento es el mismo que en aquella ocasión, las opciones de triunfo del CB Canarias aumentarán en el Belgrado Arena.

Sin embargo, entre las otras tres plantillas que estarán en Belgrado, esa cifra que suma Marcelinho Huertas en las tres últimas semanas solo la superan dos de los pequeños del Peristeri: Joe Ragland (186:27) y Elijah Mitrou-Long (185:50). De resto, nadie más alcanza los 150 minutos de carga antes de la Final Four. En el Lenovo Tenerife, por contra, aparecen otros cuatro jugadores: Kyle Guy (165:04), Gio Shermadini (154:09), Tim Abromaitis (152:33) y Joan Sastre (150:26).

También con siete partidos en este lapso -por los seis del Unicaja y el UCAM- en el cuadro griego Dangubic se queda en 145:28 y Jermaine Love en 142:23. Mientras, Dustin Sleva y Jonah Radebaugh, ambos por debajo de los 145, son los más cansados del Murcia; mientras que Kameron Taylor, con solo 125:34, es el de números más elevados en este ránking por parte de la escuadra malaguista.

Argumentos que podrían ser de peso para pensar que al Lenovo Tenerife se le podría hacer larga esta Final Four en su objetivo de mantener sus habituales parámetros competitivos. Pero Huertas, voz más autorizada que ninguna otra, lo descarta. "No sabemos cómo están Aaron y Sasu y solo se verá en el día a día si podrán jugar, pero tenemos a gente en sus posiciones, como Joan [Sastre] y Édgar [Vicedo] que están haciendo muy buenos minutos. En el equipo hay gente para tener una rotación de 10, aunque luego el entrenador decida hacerla más corta", explica el base sudamericano antes de concluir con una afirmación más que contundente: "El equipo tiene gasolina, ganas y calidad de sobra". Ese combustible de alto octanaje es el que necesitará el cuadro canarista para poder alzar su tercer entorchado continental.