«Estuvimos mal todo el partido»

Txus Vidorreta, admitió que el Valencia fue superior y aseguró que habrían necesitado exprimir más a Marce Huertas pero que con la Final a Cuatro de la BCL el viernes no lo quiso hacer. «Poca valoración podemos hacer. Hemos estado mal todo el partido y no hemos competido como queríamos y solemos hacerlo», señaló el técnico, que quiso recordar la buena racha que acumulan en este 2024. «Es dura pero relativa, es un partido para cortar y pegar y a partir del martes ya nos ponemos en modo on para la semifinal de la BCL», apuntó.

«Fitipaldo no ha tenido su día y Marce ha jugado 22 minutos y ha hecho -2 en el la estadística del ‘+-’ y no era el día para jugar 35. Si los tiene que jugar, que los juegue el viernes que tenemos una Final Four. Lo hubiéramos necesitado mucho más en el campo. Con un mes de tanta exigencia y un reto tan exigente el viernes puede haber cierta relajación mental. Algún día nos tenía que tocar», apuntó Vidorreta, que negó falta de actitud. «No les puedo reprochar nada a ninguno», sentenció.

El técnico vasco –que ayer igualó a Alejandro Martínez, con 410, como el técnico que más partidos ha dirigido al CB Canarias– lamentó los problemas de rebote que tuvieron ante los exteriores del Valencia. «No hemos sido el equipo sólido que venimos siendo esta segunda vuelta, cuando nos falta esa solidez cualquier rival nos puede ganar y más un equipo de la calidad del Valencia», señaló. Vidorreta admitió el impacto que tiene en su juego la baja de Doornekamp por el que dijo que «parece que no pasan los años» y que es «un baluarte» su equipo. El que fuera técnico del Valencia agradeció la ovación con la que le recibió La Fonteta. «Casi lo único bueno del partido ha sido ese cariño que me llevo», afirmó. La expedición del Lenovo regresó anoche mismo a la Isla.