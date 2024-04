La guerra por el factor cancha

«La última vez que quise focalizar estar en la Final a Cuatro conseguimos jugarla, pero me quedé fuera del playoff. Y eso no me va a volver a pasar. Me podré quedar fuera, pero no por priorizar una competición en detrimento de otra». Más claro, el agua. Txus Vidorreta hablaba de manera meridiana al término del encuentro de cuartos de final de la BCL ante Tofas Bursa. Pese a los problemas físicos de la plantilla aurinegra (con las lesiones de Jaime Fernández y Aaron Doornekamp, más los problemas de Sasu Salin), el bilbaíno tiene claro que no va a reservarse nada en este tramo final de Liga Regular por pensar en la cita de Belgrado. Y, dadas las circunstancias, es normal pensar así.

Siete equipos, en la pomada

Con Unicaja y Real Madrid peleando por el primer puesto, hasta siete equipos llegan a las cinco últimas jornadas con opciones reales de alcanzar el tercer o el cuarto puesto y, por tanto, disponer del factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final. Barça, UCAM, Lenovo Tenerife, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket, Baxi Manresa y Baskonia se encuentran separados entre sí por cuatro victorias (tres entre cuarto y noveno), por lo que cada partido va a valer su peso en oro.

El Lenovo Tenerife llega a este momento en quinta posición, empatado a victorias con el cuarto y a solo un triunfo del tercero. Los de Txus Vidorreta afrontan un calendario complicado, afrontando dos duelos directos (ante Valencia Basket este domingo y Baxi Manresa en la última jornada liguera), a lo que hay que sumar medirse en el Santiago Martín al actual líder, el Unicaja . Las visitas a Río Breogán (peleando por la salvación) y Joventut cierran el calendario del conjunto aurinegro, que comenzará a tirar de calculadora desde el partido de pasado mañana en La Fonteta.

Las cuentas del basket average

A expensas de lo que suceda este domingo ante Valencia Basket (actualmente -8) y en el choque con Baxi Manresa (+3), el Lenovo Tenerife tiene una situación equilibrada en sus duelos con el resto de equipos. Así, los tinerfeños tienen el average ganado con Dreamland Gran Canaria (+9) y Baskonia (+13), mientras que lo acumulan negativo tras sus enfrentamientos con Barça (-14) y UCAM (-10). A partir de ahi, las cuentas para posibles triples y cuádruples empates se disparan, pero lo que resulta evidente es la importancia no sólo de cada partido, sino incluso de cada canasta. Como muestra, un botón: una derrota ante Valencia, además de dejar de sumar el triunfo y perder el average con los taronja, complicaría cualquier situación de empate múltiple que involucrara al Lenovo Tenerife y a los de Xavi Albert.

Los duelos directos, decisivos

El calendario encierra trampas para todos los equipos implicados en esta lucha. Además de los que disputará el Canarias, las cinco jornadas finales verán otros cuatro enfrentamientos directos (Barça-UCAM; Valencia Basket-Baxi Manresa; Barça-Dreamland Gran Canaria y Baskonia-UCAM), de manera que tanto los resultados como las diferencias que se acumulen en estos choques serán cruciales para establecer el cuadro de los playoffs. Llegados a estas alturas, nadie va a reservarse nada y la guerra por el factor cancha va a ser de cuchillo entre los dientes. Que empiece la batalla.