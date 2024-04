Bruno Fitipaldo, soldado de Vidorreta: "Espero contribuir desde donde sea necesario"

Bruno Fitipaldo es un jugador de equipo, de eso no hay duda. Basta solo con verle sobre la pista, pero sobra cuando toma la palabra para confirmar lo que ya parecía evidente. El uruguayo no se esfuerza en esquivar el dominio absoluto de Marcelinho en la posición de base ni el progresivo protagonismo de Kyle Guy. Fitipaldo tiene claro que el interés colectivo está siempre por encima de las individualidades. Tiene claro lo que puede aportar al Lenovo Tenerife y cuándo puede hacerlo. Por eso es siempre, de una forma u otra, un fijo para Txus Vidorreta. “Cuando el equipo funciona todos tenemos que estar contentos y tratar de sumar en lo que se necesite dependiendo de partido. Tenemos clara la manera en la que jugamos y los jugadores alrededor de los que funcionamos. Tenemos que seguir por ese camino que nos está haciendo ganar partidos. Espero contribuir desde donde sea necesario. Hay días en los que soy más protagonista y otros en los que me toca ayudar con un trabajo de esfuerzo. Vamos viendo lo que pide la temporada”, ha asegurado el jugador con absoluta naturalidad.

Todavía con la resaca del triunfo frente al Tofas Bursa en Champions, y con la tentativa natural de pensar en el segundo partido de la serie, que podría ser definitivo, y pasar por alto el duelo de este domingo (12:00) frente al Básquet Girona, Bruno afirma que el “partido a partido” es siempre el camino. "Parece una frase hecha, pero es la verdad. Pensar más adelante te hace correr el riesgo de equivocarte. Cada partido es un punto, todos son igual de importantes. Ahora solo miramos al partido contra el Girona y, cuando termine, nos centraremos en el segundo partido de la Champions, que podría suponer la clasificación. Creo que Adelantarnos no tiene ningún sentido y no lo vamos a hacer".

Precisamente sobre el conjunto catalán, que no atraviesa un buen momento y necesita ganar, el internacional avisa, espera a un rival “muy motivado y jugándose todo”. “Son un equipo muy intenso con jugadores muy físicos por dentro y que intentan jugar bastante rápido. Han tenido toda la semana para preparar el partido. Seguro que han trabajado detalles y buscado la manera de contrarrestar nuestro juego. Tenemos que enfocarnos en seguir haciendo lo que estamos haciendo, siendo consistentes, ejecutando el plan de partido al pie de la letra y esa es nuestra ventaja".

“Sabemos que estamos en un momento de la temporada en el que no se puede aflojar. Cada partido cuenta muchísimo y tenemos que sumar otra victoria el domingo. Tenemos toda la energía y la concentración para volver a ganar. Está todo muy apretado y queremos seguir ahí”, indicó el canarista en relación con la gran cantidad de partidos en poco espacio de tiempo que está disputando el equipo insular. “Cada partido que viene es el más importante. Creo que es bueno tomarlo así. Se trata de partidos exigentes en los que se definen cosas, como la Final Four de la Champions o los puestos de playoff de la Liga”.

Así, Fitipaldo confía en que el mejor momento del equipo dirigido por Txus Vidorreta esté todavía por llegar mientras siguen cayendo los triunfos. “Es verdad que llegamos en buena racha, pero la competición es muy exigente. Todos los equipos tienen sus armas y su poderío. Hay que estar bien. Si no, patinas. Tenemos que estar concentrados y muy motivados”.

Finalmente, y cuestionado por la presión natural de un tramo decisivo del curso, en el que el Canarias se juega el billete a Belgrado y la pelea final por la Champions y ser cabeza de serie en las eliminatorias por el título de Liga Endesa, el base se refirió a la veteranía como un factor determinante. “Nos hemos acostumbrado a que cuando las temporadas van acabando nos juguemos cosas importantes. Más que la parte física, en la que estamos preparados, creo que la parte mental marca la diferencia. Hay momentos en los que se juntan muchas cosas, con partidos muy exigentes seguidos, pero tenemos la suerte de que contamos con experiencia”.