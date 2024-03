Vidorreta: «Ha sido un partidazo»

Para Txus Vidorreta el de este domingo «fue un partidazo» que «tuvo muchas cosas» y en el que «pudo ganar cualquiera de los dos equipos». «Estuvimos a un tiro libre de irnos a otra prórroga este año contra el Gran Canaria», recordó el técnico del cuadro lagunero, que se congratula por tener «el average» con el cuadro claretiano, cuya actuación en el Santiago Martín ayer calificó como «extraordinaria».

«Entramos bien al partido, como también lo hizo el Granca, y con la acción de Jaime, en la equivocación de la falta, pudimos abrir una ventaja importante pero que no era real... Hasta ahí habíamos sido un poco mejores, pero luego lo fueron ellos, remontaron y tomaron una ventaja importante gracias a que jugaron con mucho ritmo y defendieron muy bien», detalló el preparador canarista.

«Quizá nos ha pesado el conocer que la lesión de Jaime fue importante, pero cuando parecía que tocábamos fondo reaccionamos defendiendo bien y anotando canastas importantes para seguir vivos y darle la vuelta al final» argumentó igualmente.

Un epílogo en el que según Vidorreta se vieron «minutos de enorme calidad» y en el que resultó clave «el poder usar los dos tiempos muertos» que le restaban al club lagunero ya dentro del minuto final.

También admitió Txus que la descalificante de Lakovic «condicionó el partido», y reconoció que le dijo a los suyos que «no protestaran ni una sola vez para no llevarse una técnica» «La tendencia arbitral luego puede llevarnos a tener las quejas habituales, pero no creo que haya habido decisiones determinantes... Esa ha sido muy importante y no se puede obviar, pero luego lo que hubo fue baloncesto», apuntó para acabar.