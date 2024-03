El Tofas, un rival amuleto para el Lenovo: los aurinegros conquistaron la Champions tras su único cruce en cuartos de final

El Tofas Bursa turco será el rival del Lenovo Tenerife en cuartos de final de la Basketball Champions League. Los aurinegros, se enfrentan a un equipo que terminó segundo de su grupo (por detrás de Unicaja de Málaga y con solo dos victorias) en el Round of 16 de la competición y frente al que parten con el cartel de favoritos. El conjunto otomano, de hecho, arrancó la segunda fase con dos triunfos, frente al Cholet y al Estrasburgo, y ya no volvió a ganar. Cerró su grupo con cuatro derrotas consecutivas y solo el average particular ante los franceses le permitió mantener la segunda plaza.

Pero no es el mal parcial europeo del Tofas el único motivo al que aferrarse para creer en las posibilidades de un Lenovo al alza tras el mes de enero. También lo es el pasado. Y es que el equipo turco ya fue rival de los insulares en cuartos de final de Champions en la temporada 21/22 y el desenlace para los de Vidorreta fue inmejorable. En la serie, primero, y en la Final Four, después.

Fue en abril de 2022 cuando el Lenovo Tenerife y el Tofas Bursa se enfrentaron en el único antecedente en esta misma ronda. El cuadro tinerfeño se impuso en la ida, y en la vuelta, por un solo punto de diferencia. Pasó con sufrimiento y sin holgura alguna, pero salió airoso del enfrentamiento y, curtido por una eliminatoria tan igualada, marchó reforzado al Martín Carpena de Málaga, sede de la Final Four. Allí, en tierras andaluzas, se deshizo del Hapoel Holon, en semifinales, y del Manresa, en la final (87-98), para acabar levantando el título por segunda vez en su corta historia.

Rivales en 2022

En aquella eliminatoria, el Lenovo se impuso en el partido de ida tras un duelo que parecía controlado hasta el tercer cuarto (66-57), pero que se complicó, y mucho en el último periodo. Un 11-20 en los últimos 10 minutos puso contra las cuerdas a los locales (77-77) y, cuando el partido parecía irremediablemente encaminado hacia el tiempo extra, Marcelinho forzó una falta que le mandó a los tiros libres. El brasileño aguantó la presión y anotó el primero (78-77) y lanzó a fallar el segundo al restar algo más de un segundo para que concluyese el duelo. Elgin Cook, ahora canarista y entonces jugador del Tofas, solo tuvo tiempo para coger el disputado rebote y lanzar forzado y desde muy lejos. Primer punto para los españoles.

En la vuelta, lejos de mostrar síntomas de frustración por lo acontecido una semana antes, los turcos volvieron a plantar cara al Lenovo. Lo hicieron con una estupenda reacción tras el descanso, cuando perdían de 13 (30-43). El Canarias volvió a sufrir en la recta final, pero Marc, otra vez, sacó a relucir todo su talento en el momento clave. Un Tofas encendido por su público y liderado por el empuje de Cook llegó a ponerse por delante a falta de solo unos segundos para el final (73-72). El brasileño sacó la varita y el sombrero. Magia para un canastón casi al límite del tiempo, colocando, así, el 73-74 final.

El de Sao Paolo, jugador más destacado de la eliminatoria, sumó 25 puntos y 13 asistencias entre los dos partidos. Menos protagonista que Marce, pero absolutamente fundamental, fue también Sasu Salin, quien aportó 39 unidades (27 en el Santiago Martín) y 5 pases de canasta en total.