El Lenovo Tenerife: objetivo cuartos de final por la vía rápida

Camino de los cuartos... y de agrandar su récord en casa en la Basketball Champions League. El Lenovo Tenerife recibe este miércoles (a las 20:00) en el Santiago Martín al Pinar Karsiyaka en un duelo en el que los aurinegros tienen como objetivo cerrar su pase a los cuartos de final de la competición continental, agrandar su descomunal racha como local (la mejor de la historia del torneo, que alcanzaría los 20 triunfos consecutivos) y, de paso, esperar un posible tropiezo del Hapoel Jerusalem que permita el asalto a la primera posición.

Dolidos por la derrota en el WiZink Center frente al Real Madrid, pero orgullosos por la gran imagen mostrada (80-78), los pupilos de Txus Vidorreta vuelven a ponerse el traje de la Champions, ese que les sienta de maravilla, para tratar de certificar su pase la siguiente ronda. Con una última jornada todavía por disputarse, al cuadro canarista no solo le vale un triunfo para certificar su clasificación al último obstáculo antes de la Final Four, sino que, incluso, podría pasar con una derrota. Ese hipotético y agridulce desenlace se produciría siempre y cuando el Pinar no venciera en la Isla por más de 8 puntos y el Hapoel le ganara al Peristeri en Szombathely, Hungría.

Puestos a pedir, en cualquier caso, la jornada acabaría redonda en caso de que el cuadro insular sacara adelante su partido y los israelíes, que juegan a las 21:00, se vieran superados por el equipo griego, una posibilidad, esta última, que se antoja muy remota.

Esperar resultados ajenos no debería ser necesario. Los insulares son grandes favoritos para la cita: vencieron por 97-106 en Turquía y su balance frente al equipo dirigido ahora por Ufuk Sarica es de tres victorias y una derrota. El Pinar, solo ha obtenido un triunfo en su corto histórico frente al Lenovo, idéntico bagaje que en el actual Round of 16, en donde ha cedido en tres de los cuatro partidos. Solo ganó al Peristeri en Turquía (93-88), pero nunca ha entregado la cuchara. Forzó la prórroga frente al Canarias en la primera jornada, perdió por nueve puntos ante el Hapoel en la segunda y cayó por tres, en Grecia, en la cuarta fecha. Es un equipo que compite muy bien. Marcha cuarto en competición doméstica, donde solo le adelantan Fenerbahçe, Anadolu Efes y Besiktas. Los dos primeros son equipos de EuroLiga.

Con todos sus jugadores disponibles, salvo contratiempo de última hora, Vidorreta deberá realizar dos descartes para el duelo. El primero debería ser uno de los cupos, siendo Álex López el candidato más probable vistas las decisiones precedentes del técnico. El segundo, pinta a jugador Europeo.