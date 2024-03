La calculadora del Lenovo Tenerife en la Champions League

Siempre uno de los grandes favoritos en la Basketball Champions League, el Lenovo Tenerife ya hace cuentas en relación con sus posibilidades de avanzar de ronda (lo tiene en la mano) en la competición continental. La holgada victoria de Hapoel Jerusalem en el partido de ida (disputado en Belgrado, y no en Israel) se hizo insalvable para los aurinegros, que vencieron en la vuelta, pero se mantienen por detrás de su máximo rival de grupo en el average particular (-21).

Así, y tal y como confirmó Gonzalo García, ayudante de Txus Vidorreta, tras el duelo de la semana pasada en el Santiago Martín, el más reciente en Europa, el objetivo es obtener la clasificación para los cuartos de final. El último paso antes de una Final Four que todavía no tiene sede. La consecución de la primera plaza pasa por hacer más que Jerusalem en las dos últimas jornadas del grupo. La cuestión está en que se antoja complicado que los de Ilias Kantzouris puedan tropezar. Peristeri, este miércoles, o Karsiyaka, el próximo martes, no parecen grandes aliados de los intereses aurinegros.

La segunda posición, al menos, está muy encarrilada. Tanto es así, que el cuadro canarista podría certificar su billete para la siguiente fase incluso si cayera en el duelo de mañana frente a Karsiyaka (20:00 en el Santiago Martín). En caso de derrota por ocho o menos puntos, los de Vidorreta podrían ratificar su pase siempre que el Hapoel doblegara al Peristeri. La alternativa, más optimista y la más deseada, es mucho más simple: ganar. Si el Lenovo vence al conjunto turco pondría fin al poco suspense que queda todavía.

Posibles rivales

Entretanto, también hay tiempo para echar la vista a un lado y vigilar lo que sucede en el resto de grupos. Centrarse en lo inmediato es lo aconsejable, pero mirar al futuro lo natural. De ahí la apetecible ocasión de adelantar posibles rivales en cuartos. Si el Lenovo termina segundo se acabará enfrentando al primero de alguno de los tres grupos restantes. Y ojo, pinta a rival nacional.

Unicaja de Málaga es el coco a evitar. Temporadón en Liga Endesa (con 20 victorias y tres derrotas, solo los de Ibon Navarro le siguen el pulso al Real Madrid) y autoritario en la Champions. Encabeza su grupo, el I, y si gana hoy al Tofas de Turquía, sellaría el liderato de manera definitiva.

Pero no es el conjunto malagueño el único rival español que podría tocar al Canarias. La sombra de UCAM Murcia se hace cada vez más grande al final del camino. Los murcianos mandan en el Grupo L. Eso sí, lo hacen con tres triunfos y una derrota, idénticos números que el Promitheas Patras griego, aunque dominan el average particular. Dependen de sí mismos.

Del Grupo J saldría, seguro, un rival internacional. Las opciones, no obstante, no abren precisamente el abanico de naciones, todo lo contrario. Alemania... o Alemania. El Telekom de Bonn marcha en primera posición, seguido del también germano Riesen Ludwigsburg. Aquí sí habrá un duelo definitivo. Será en la última jornada (el miércoles día 20) y se jugará en Luisburgo. La otra opción de rival canarista saldría, muy probablemente, del ganador de ese duelo.